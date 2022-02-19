الحكم النهائي بعد 6 أو 7 أشهر.. قضية محمد كنو قد تصل لمركز التحكيم الرياضي

كشفت تقارير إعلامية عن تطورات قضية محمد كنو لاعب الهلال مع نادي النصر، للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقال غرم العمري الناقد الرياضي ووكيل اللاعبين في تصريحات لبرنامج ”أكشن مع وليد“، إن محامي كنو رفع قضية ضد نادي النصر، أمام غرفة فض المنازعات بحجة عدم وجود عقد من الأساس، بينه وبين إدارة النصر.

عن قضية #محمد_كنو غرم العمري: القضية نهايتها في مركز التحكيم وقد تصل لـ 7 أشهر .. محامي محمد كنو رفع قضية ضد نادي #النصر وذلك يعني "عدم وجود عقد او أن العقد لم يمضي في اجراءاته" 🤔 اشترك الآن وتابع على ⁦#ShahidVIP⁩

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⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/KSpbMLOhNg — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 18, 2022

وأوضح العمري أن هذه المستجدات المثيرة في قضية محمد كنو، قد تعمل على تغيير القرار النهائي في القضية، وأن الحكم النهائي في القضية والذى قد يصل إلى مركز التحكيم الرياضي؛ سيكون بعد 6 أو 7 أشهر.

وكشفت تقارير إعلامية الأيام الماضية عن أن كنو وقع وبصم على نموذج إقرار، بعدم التوقيع مع أي نادٍ آخر، غير النصر، كما استلم شيكات آجلة، من إدارة العالمي، برئاسة مسلي آل معمر، بمقدم العقد.

وقام كنو وقتها بطلب من مجلس إدارة نادي النصر، بعدم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، إلا بعد نهائي كأس السوبر السعودي، بين الهلال والفيصلي، التي أقيمت يوم 6 يناير 2022.

تعهد بعدم التوقيع لناد آخر.. محمد كنو وقع وبصم مع النصر وطلب الإعلان بعد السوبر السعودي https://t.co/g1oNUcW4xz pic.twitter.com/5IqNTUuWy2 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 18, 2022

ووافق مسؤولو النصر، على طلب اللاعب، وأرسلوا نسخة من العقود التي وقعها كنو مع الفريق الأول لكرة القدم، إلى لجنة الاحتراف، يوم 3 يناير 2022، قبل أن يفاجئ الهلال الجمهور السعودي بإعلان عقد تجديد لمحمد كنو.

وظهر محمد كنو، باكيًا ليلة التتويج بكأس السوبر السعوي رفقة عضو مجلس إدارة الهلال فهد المفرج؛ حيث أعلن الزعيم فجر يوم 7 يناير تمديد عقد متوسط الميدان الدولي، حتى 2025.

وبعدها قررت إدارة النصر، برئاسة مسلي آل معمر، تصعيد قضية كنو إلى لجنة الاحتراف، التي بدأت التحقيق مع كنو، وممثلين عن الهلال والنصر.

وبدأ محمد كنو مسيرته الكروية، في الفئات السنية بنادي الاتفاق، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم، عام 2013، ولعب للفريق الأول بنادي الاتفاق 4 سنوات وخاض معه 152 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والقارية والعالمية، مسجلًا خلالها 11 هدفا.

يشار إلى أن الهلال والنصر سيلعبان معا يوم الإثنين في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، كما سيتواجهان في أوائل مارس المقبل في قمة مباريات الجولة الـ23 من الدوري السعودي.