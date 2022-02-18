رياضة

حكم قمة القادسية والعربي بالدوري الكويتي يخرج من الملعب بحراسة القوات الخاصة (فيديو)
تاريخ النشر: 18 فبراير 2022 20:29 GMT
تاريخ التحديث: 18 فبراير 2022 21:15 GMT

حكم قمة القادسية والعربي بالدوري الكويتي يخرج من الملعب بحراسة القوات الخاصة (فيديو)

الحكم علي محمود ألغى هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع للقادسية كان كفيلًا بخروجه بنقطة التعادل.

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المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

خرج الحكم علي محمود مع استاد جابر الأحمد الدولي في حراسة القوات الكويتية الخاصة، وذلك بعد إلغاء هدف للقادسية في الوقت المحتسب بدل الضائع ليخرج العربي فائزًا 1-صفر في مباراة قمة بالدوري المحلي ويشارك نادي الكويت الصدارة.

وقال موقع ”المجلس“ الكويتي على الإنترنت إن محمود ألغى هدافًا ”صحيحًا“ للقادسية في الدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع وذلك بعد مشاهدة الواقعة عبر شاشة على جانب الملعب بعد نصيحة حكم تقنية الفيديو المساعد.

ونشر الموقع فيديو للحكم وهو خارج نحو غرفة الملابس في حراسة القوات الخاصة التي حملت الدروع لحمايته من المقذوفات التي ألقتها جماهير القادسية نحوه أثناء خروجه عقب نهاية المباراة.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم العربي بهدف نظيف سجله محمد صولة في الدقيقة 23، لكن الحكم محمود احتسب 5 دقائق كوقت بدل ضائع، ونجح القادسية في إحراز هدف التعادل عن طريق التونسي حسام السويسي من ضربة رأس رائعة في الدقيقة الأخيرة، لكن الحكم ألغاه بداعي وجود مخالفة على مهاجم القادسية روماريو قبل تسجيل الهدف.

وتجمد رصيد القادسية عند 20 نقطة من 11 مباراة في المركز الرابع، متأخرًا بفارق 3 نقاط عن الكويت والعربي المتصدرين قبل 7 جولات على نهاية المسابقة التي يحمل العربي لقبها.

وفي تعليقه على إلغاء الهدف قال فواز الحساوي رئيس نادي القادسية السابق عبر الموقع ذاتها: ”لو كنت مسؤولًا لسحبت الفريق من الملعب بعد هذه المهزلة التحكيمية“.

وقبيل انطلاق المباراة أقيم مهرجان اعتزال لاعب المنتخب الكويتي ولاعب القادسية صالح الشيخ بحضور مدير عام هيئة الرياضة حمود فليطح، ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح، ورئيس نادي القادسية الشيخ خالد فهد الأحمد الصباح.

واعتلى الكويت صدارة الدوري بعد فوزه الكبير على التضامن 5-1 قبل مباراة القمة بين القادسية والعربي.

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