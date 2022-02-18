حكم قمة القادسية والعربي بالدوري الكويتي يخرج من الملعب بحراسة القوات الخاصة (فيديو)

خرج الحكم علي محمود مع استاد جابر الأحمد الدولي في حراسة القوات الكويتية الخاصة، وذلك بعد إلغاء هدف للقادسية في الوقت المحتسب بدل الضائع ليخرج العربي فائزًا 1-صفر في مباراة قمة بالدوري المحلي ويشارك نادي الكويت الصدارة.

وقال موقع ”المجلس“ الكويتي على الإنترنت إن محمود ألغى هدافًا ”صحيحًا“ للقادسية في الدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع وذلك بعد مشاهدة الواقعة عبر شاشة على جانب الملعب بعد نصيحة حكم تقنية الفيديو المساعد.

ونشر الموقع فيديو للحكم وهو خارج نحو غرفة الملابس في حراسة القوات الخاصة التي حملت الدروع لحمايته من المقذوفات التي ألقتها جماهير القادسية نحوه أثناء خروجه عقب نهاية المباراة.

فيديو / القوات الخاصة تحمي الحكم علي محمود لحظة خروجه من الملعب بعد الغاءه هدفاً صحيحاً للقادسية في مرمى العربي.#القادسيه_العربي pic.twitter.com/Q6gZxAJrTH — المجلس (@Almajlliss) February 18, 2022

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم العربي بهدف نظيف سجله محمد صولة في الدقيقة 23، لكن الحكم محمود احتسب 5 دقائق كوقت بدل ضائع، ونجح القادسية في إحراز هدف التعادل عن طريق التونسي حسام السويسي من ضربة رأس رائعة في الدقيقة الأخيرة، لكن الحكم ألغاه بداعي وجود مخالفة على مهاجم القادسية روماريو قبل تسجيل الهدف.

وتجمد رصيد القادسية عند 20 نقطة من 11 مباراة في المركز الرابع، متأخرًا بفارق 3 نقاط عن الكويت والعربي المتصدرين قبل 7 جولات على نهاية المسابقة التي يحمل العربي لقبها.

وفي تعليقه على إلغاء الهدف قال فواز الحساوي رئيس نادي القادسية السابق عبر الموقع ذاتها: ”لو كنت مسؤولًا لسحبت الفريق من الملعب بعد هذه المهزلة التحكيمية“.

وقبيل انطلاق المباراة أقيم مهرجان اعتزال لاعب المنتخب الكويتي ولاعب القادسية صالح الشيخ بحضور مدير عام هيئة الرياضة حمود فليطح، ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح، ورئيس نادي القادسية الشيخ خالد فهد الأحمد الصباح.

واعتلى الكويت صدارة الدوري بعد فوزه الكبير على التضامن 5-1 قبل مباراة القمة بين القادسية والعربي.