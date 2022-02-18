إلغاء هدف حاسم لنادي القادسية أمام العربي يثير جدلا (فيديو)

شهدت مباراة العربي والقادسية بالدوري الكويتي جدلا واسعًا، بعد إلغاء هدف للقادسية في الدقائق الأخيرة، بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد ”فار“.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم العربي بهدف نظيف، واحتسب الحكم علي محمود 5 دقائق وقتا بدل ضائع، ونجح القادسية في إحراز هدف التعادل عن طريق التونسي حسام السويسي من ضربة رائعة.

ولم تدم فرحة لاعبي القادسية طويلا حتى ألغى الحكم الهدف، بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود خطأ على مهاجم القادسية روماريو.

🚨 قرار يأخذ جدلاً واسعًا في الشارع الكويتي إلغاء هدف التعادل للقادسية بالدقيقة 97 .. — رأيكم الهدف صحيح أو لا ؟ pic.twitter.com/GTzBPSrgJ6 — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) February 18, 2022

وشهدت المباراة اعتراضات بداعي صحة الهدف، وعدم وجود أي شبهة خطأ حول اللاعب روماريو.

وقال الخبير التحكيمي الكويتي مشعل العسعوسي في تحليله إن الهدف الذي أحرزه حسام السويسي صحيح بنسبة 100%.

وأكد أنه يستغرب من إلغاء الهدف، وأن هذا الأمر تدخل سلبي من الفار.

كما وصف رئيس نادي القادسية السابق فواز الحساوي لقطة إلغاء الهدف بـ“المهزلة“.

وعلق على هذه اللقطة عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر قائلا: ”والله لو كنت مسؤول في الجهاز الإداري اسحب الفريق بعد هذي المهزلة اللي قاعدة اتصير في فريق القادسية“.

والله لوكنت مسؤول في الجهاز الاداري اسحب الفريق بعد هذي المهزلة اللي قاعدة اتصير في فريق القادسية — @FAWAZ_ALHASAWI (@fawaz_alhasawi1) February 18, 2022

وحسم نادي العربي مواجهة الديربي أمام غريمه القادسية، بعد الفوز عليه بهدف دون رد، مساء اليوم الجمعة، على ستاد جابر، في ختام الجولة الـ11 من الدوري الكويتي الممتاز.

بهذا الفوز رفع العربي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني، وهو نفس رصيد الكويت المتصدر، لكن فارق الأهداف لصالح العميد.

في حين تجمد رصيد القادسية عند 20 نقطة في المركز الرابع.