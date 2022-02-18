مع أنباء توقيعه لنادي النصر.. مرتضى منصور: أبوجبل أكد استمراره مع الزمالك

حسم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري مصير حارسه محمد أبوجبل، بعد أنباء اتفاقه مع نادي النصر السعودي.

وكانت صحيفة ”الرياضية“ قد أكدت، أمس الخميس، أن إدارة النصر توصلت لاتفاق نهائي مع الحارس الدولي المصري محمد أبوجبل؛ من أجل الانضمام إلى صفوف العالمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال مرتضى منصور، خلال اجتماعه مع روابط السوشيال ميديا بنادي الزمالك، مساء اليوم الجمعة، إن أبوجبل أكد له استمراره داخل صفوف القلعة البيضاء.

وأضاف: ”تواصلت مع أبو جبل عبر الهاتف بالأمس، وأكد أنه باقٍ في نادي الزمالك“.

وكان أبوجبل قد قال، في وقت سابق، عن أنباء تداول وكلاء للاتفاق مع إدارة النصر للتعاقد معه: ”لا يوجد لي أي وكيل لاعبين في مصر غير أخي مصطفى أبوجبل فقط“.

وأضاف: ”كل ما يقال على لسان وكلاء عن العروض ما هو إلا اجتهاد منهم، ولم أتواصل مع أي وكيل مصري، تركيزي الآن منصب مع فريقي نادي الزمالك“.

وبدأ أبوجبل مسيرته الاحترافية موسم 2010-2011 مع نادي إنبي، قبل أن ينتقل للزمالك صيف 2013، وقضى مع الزمالك 3 سنوات وبعدها رحل لسموحة، ثم عاد إلى القلعة البيضاء مرة أخرى في يوليو 2019 وحتى الآن.

ولعب مع الزمالك 77 مباراة، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 40 منها، متوجًا بـ7 بطولات مع فريق العاصمة المصرية.

وأبدى أبوجبل تألقًا كبيرًا في مباريات منتخب مصر، الذي فاز بالميدالية الفضية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، في حين توج أبوجبل بجائزة أفضل لاعب في نهائي البطولة.

وتألق الحارس في ربع النهائي، حيث قاد مصر للفوز أمام المغرب (2-1)، حيث لم تهتز شباكه إلا من ركلة جزاء فقط، في الوقت الذي أنقذ فيه العديد من الفرص الخطيرة.

وتسبب أبوجبل بتتويج الزمالك بكل من كأس السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي، كما أنه توج بكأس مصر 2019.