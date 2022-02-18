تعهد بعدم التوقيع لناد آخر.. محمد كنو وقع وبصم مع النصر وطلب الإعلان بعد السوبر السعودي

كشف برنامج ”في المرمى“ تفاصيل حول توقيع الدولي السعودي محمد كنو لفريق النصر السعودي بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع ناديه الهلال، وقبل أن يجدد عقده مع ناديه بعد لقاء السوبر السعودي أمام الفيصلي.

وبحسب البرنامج، فإن محمد كنو دخل الفترة الحرة من عقده مع الهلال مع بداية السنة الحالية 2022 ويوم 2 كانون الثاني / يناير كان يجلس رفقة وكيل أعماله مع إدارة النصر السعودي وبالضبط مع مدير الاحتراف وبعد الاتفاق الشفهي وقع اللاعب عقدا وبصم على كل صفحة من 8 صفحات في العقد.

13 إجراء في القضية.. الكشف عن موعد الحكم في قضية توقيع محمد كنو لناديي الهلال والنصر https://t.co/mKia0UB3Em pic.twitter.com/xj6mt8uFJb — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 16, 2022

وبصم محمد كنو على إقرار بعدم التوقيع مع أي ناد آخر، واستلم شيكات آجلة الدفع، وطلب من نادي النصر عدم الإعلان عن التوقيع إلا بعد نهاية لقاء السوبر السعودي بين ناديه الحالي الهلال والفيصلي.

وأرسل النصر السعودي عقد التوقيع مع محمد كنو للجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم 3 كانون الثاني / يناير.

وشارك اللاعب يوم 6 كانون الثاني / يناير، في لقاء السوبر السعودي وتوج رفقة الهلال باللقب بعد الفوز بضربات الترجيح على الفيصلي 4-3 إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 وشوهد يبكي خلال الاحتفالات وتلقى مكالمة هاتفية وسط دعم من مسؤول في الفريق الهلالي.

وأعلن نادي الهلال السعودي بعد لقاء السوبر مباشرة تجديد عقد محمد كنو حتى 2025، فيما أعلن النصر اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن توقيع اللاعب لعقدين، وطالب بمبلغ فسخ العقد البالغ 27 مليون ريال سعودي.

وذكرت تقارير إعلامية، أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم تتجه لإصدار بيان مفصل عن الحكم في قضية محمد كنو، الأسبوع القادم.

وبحسب التقارير، فاللجنة استعانت بآراء جهات قانونية وأطراف ذات علاقة بما فيها مراسلات تمت مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتتجه لإعلان 13 إجراء في القضية على خلفية توقيع اللاعب لعقدين.

وستشمل الأحكام غالبا باعتماد أحد العقدين وتوقيع عقوبات على اللاعب والنادي المخالف، فيما ستحيل قضية الالتزامات المالية إن وجدت لغرفة فض المنازعات للفصل فيها.

يشار إلى أن الهلال سيلتقي النصر يوم الإثنين المقبل في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في أول مواجهة بين الفريقين منذ مشكلة محمد كنو.