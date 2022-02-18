لماذا أشار خالد البلطان لجمهور الشباب بعد الخسارة أمام الهلال؟

كشف أسامة بن حجاب بن نحيت، أسباب إشارة خالد البلطان رئيس نادي الشباب لجمهور الفريق بعد الخسارة 0/5 أمام الهلال، أمس الخميس، في الجولة الـ 21 من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الهلال قد تغلب 5/0 على الشباب أمس الخميس، لحساب الجولة الـ 21 من الدوري السعودي للمحترفين.

🚨🚨🚨🚨🚨 الرئيس خالد البلطان تجاه جمهور الشباب : #الهلال_الشباب pic.twitter.com/s4VHiGG1wx — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) February 17, 2022

وكتب أسامة بن حجاب عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”بعد ما انتهت المباراة.. وهدأت الأعصاب شوي بقول كلمتين بالخاطر، اليوم أنا شخصيا بعد المباراة تعرضت لإساءة (لفظيه) من ”بعض جمهورنا“ للأسف فقط لأني قلت لهم وقتها من تبون غير البلطان؟ وانتم السنوات اللي غاب فيها البلطان غاب نادينا عن المنافسة“.

وأضاف: ”فيما يخص الإساءة اللي ذكرتها، الشبابيين يمونون.. وشخصيا مُقدّر زعلهم وغيرتهم وحرقتهم على ناديهم، ولكن رسالتي لمن يجيّش الجمهور بالمساحات! ويتباكى ويكثر من الثرثرة ضد أبو الوليد (أشباه المشجعين) انا ما أطبل له.. ولا أرضى على نادينا أبداً ما يسوؤه“.

🚨🚨🚨🎥🎥 بعد نهاية الشوط الأول بـ4-0 ، جمهور الهلال يُحييّ خالد البلطان والرئيس من دوره يبادلهم التحية .. #الهلال_الشباب pic.twitter.com/DskXuLjUF6 — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) February 17, 2022

🚨🚨🚨🚨🚨 الرئيس خالد البلطان تجاه جمهور الشباب : #الهلال_الشباب pic.twitter.com/s4VHiGG1wx — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) February 17, 2022

وتابع: ”كون أن البلطان يرد التحية لجمهور الهلال بعد ما حييوه هذا أمر طبيعي جدا لأن هذا امر خارج كُرة القدم ويُقابل الاحترام باحترام، لما يمشي أبوالوليد من أمام جمهورنا ويسمع من يتلفظ عليه بأسوأ الألفاظ شلون تبونه ما يسكتهم؟

وختم: ”أخيرا رسالتي لخالد البلطان: نحنُ كجمهور شبابي نُحبك وسوف نظل على ذلك.. أرجو ان تعذُر الجمهور ولا تأخذ بخاطرك منهم لأن الجمهور كما أسلفت يحترق لأجل الكيان، وللأسف اللاعبين خذلونا اليوم لم يكونوا بالموعد.. أتمنى أن تكون هناك وقفه ومحاسبه بعد اليوم“.

1️⃣ بعد ما انتهت المباراة .. وهدأت الأعصاب شوي بقول كلمتين بالخاطر

اليوم انا شخصياً بعد المباراة تعرضت لإساءة (لفظيه) من "بعض جمهورنا" للأسف فقط لأني قلت لهم وقتها من تبون غير البلطان؟ وانتم السنوات اللي غاب فيها البلطان غاب نادينا عن المنافسه!! #الهلال_الشباب — أسامه بن حجاب بن نحيت (@OsamaBinNaheet) February 17, 2022

وسجل أوديون إيغالو الهدف الأول للهلال في الدقيقة 18 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بمساعدة أندري كاريلو، الذي وقع ثاني أهداف الهلال في الدقيقة 25 بتسديدة رائعة من على خط منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 30 سجل موسى ماريغا الهدف الثالث للهلال بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعود أوديون إيغالو ويسجل الهدف الثاني له والرابع للهلال في الدقيقة 43.

وطرد حكم المباراة اللاعب الفريد ندياي من الشباب في الدقيقة 62 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ووقع موسى ماريغا الهدف الشخصي الثاني والخامس للهلال في الدقيقة 82.

ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 34 نقطة من 18 مباراة في المركز الرابع، مقابل 40 نقطة للشباب من 21 مباراة في المركز الثالث.