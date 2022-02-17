مباراة الهلال والشباب: خالد البلطان ينسحب بعد تأخر الليوث برباعية (فيديو)

انسحب خالد البلطان رئيس نادي الشباب السعودي، بعد نهاية الشوط الأول من مباراة فريقه أمام الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تأخر الليوث برباعية نظيفة.

وتقام مباراة الهلال والشباب، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين ”يوم التأسيس“ من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم نادي الهلال بأربعة أهداف نظيفة في الشوط الأول من مباراة الديربي أمام الشباب.

والتقطت كاميرا المباراة خالد البلطان رئيس نادي الشباب وهو يغادر الملعب بين شوطي اللقاء غاضبًا من تأخر فريقه برباعية نظيفة.

🚨 رئيس الشباب خالد البلطان يغادر من الملعب بعد نهاية الشوط الأول : #الهلال_الشباب pic.twitter.com/h8ka0jO1Iu — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) February 17, 2022

وتقدم أوديون إيغالو بالهدف الأول لصالح الهلال في الدقيقة 18، وأضاف أندري كاريلو الهدف الثاني في الدقيقة 25.

ووقع موسى ماريجا على الهدف الثالث في الدقيقة 30، قبل أن يضيف إيغالو ليحرز الهدف الثاني له والرابع للهلال في الدقيقة 43.

وحقق الهلال رقمًا قياسيًا، بأسرع ثلاثية في تاريخ مواجهاته أمام الشباب في تاريخ مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وتعد هذه المباراة هي الأولى للهلال، في الولاية الثانية للمدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، الذي تولى قيادة الفريق خلفًا للبرتغالي ليوناردو جارديم.

ويحتل الهلال المركز الرابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 31 نقطة من 17 مباراة، مع تبقي 3 مباريات مؤجلة.

بينما يأتي الشباب في المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 20 مباراة.