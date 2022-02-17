النصر السعودي يتفق بشكل نهائي مع محمد أبوجبل

كشفت وسائل إعلام سعودية، اليوم الخميس، أن نادي النصر اتفق بشكل نهائي مع الحارس محمد أبوجبل لاعب الزمالك، على أن ينتقل إلى العالمي في صفقة انتقال حر.

وقالت صحيفة ”الرياضية“ إن النصر اتفق بصفة نهائية مع محمد أبوجبل في صفقة انتقال حر للانضمام إلى صفوف الفريق الصيف المقبل.

ترتيب الدوري السعودي: النصر يحقق فوزا مثيرا على الباطن ويستعيد المركز الثاني (فيديو) https://t.co/4qcHKHGx2H pic.twitter.com/Wbc6sdyGsL — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 17, 2022

وكان محمد أبوجبل قد قال، في وقت سابق اليوم الخميس، إنه لم يتواصل مع أي وكيل لاعبين مصري، بعد ساعات من انتشار تصريحات لأحد وكلاء اللاعبين المصريين حول تلقيه عرضا من نادي النصر.

وأكد أبوجبل، عبر موقع ”تويتر“، أنه يركز حاليا مع نادي الزمالك، إذ ينتهي تعاقده مع النادي الأبيض بنهاية الموسم الجاري.

وغرد أبوجبل: ”لا يوجد لي أي وكيل لاعبين في مصر غير أخي مصطفى أبوجبل فقط“.

وأضاف: ”كل ما يقال على لسان وكلاء عن العروض ما هو إلا اجتهاد منهم، ولم أتواصل مع أي وكيل مصري، تركيزي الآن منصب مع فريقي نادي الزمالك“.

وقدم أبوجبل مستويات رائعة للغاية مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، التي اختتمت قبل أيام في الكاميرون، حيث قاد منتخب بلاده للمباراة النهائية، قبل الخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال.

ووفقا لموقع ”transfermarkt“، فإن محمد أبوجبل لعب الموسم الحالي مع الزمالك 7 مباريات في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، تلقى فيها 7 أهداف وحافظ على نظافة الشباك 5 مرات.

وسبق أن لعب محمد أبوجبل، البالغ من العمر 32 عاما، لأندية إنبي وسموحة والزمالك في مصر.

يشار إلى أن الحارس الأساسي لنادي النصر الموسم الحالي هو وليد عبدالله، لكن بعد إصابة اللاعب أمام الاتحاد، يوم الجمعة الماضي، شارك أمين محمد بخاري في مباراة العميد في التعادل 1/1 مع التعاون، اليوم الخميس.

ويملك النصر 41 نقطة من 21 مباراة ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي، في حين حصد الزمالك 19 نقطة من 9 مباريات ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري.

فوز مثير

وكان النصر قد حقق فوزا مثيرا بنتيجة 4/3 على مضيفه الباطن، في إطار مباريات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس.

وجاء فوز النصر على الباطن بعد أيام من الخسارة المؤثرة بنتيجة 0/3 أمام الاتحاد في الدوري السعودي، يوم الجمعة الماضي في جدة.