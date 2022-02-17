خطأ فادح من مارسيلو غروهي في مباراة الاتحاد والتعاون (فيديو)

ارتكب الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي لاعب نادي الاتحاد خطأ فادحا في مباراة العميد مع التعاون في المباراة التي تجمعهما اليوم الخميس في الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين.

ولعب فهد عائض الرشيدي كرة عرضية بدت سهلة للغاية، لكنه فشل في الإمساك بالكرة لتفلت من يديه قبل أن يكملها مصطفى فتحي في المرمى في الدقيقة 59.

وكان النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله قد وضع الاتحاد في المقدمة بهدف في الدقيقة الثانية بعد كرة عرضية من أندري فيليبي.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي وحصد 47 نقطة من 19 مباراة متقدما بـ6 نقاط عن النصر الثاني الذي لعب 21 مباراة ويحتل الشباب المركز الثالث ولعب 20 مباراة وحصد 40 نقطة، بينما يملك التعاون 21 نقطة من 20 مباراة في المركز الحادي عشر.

المصري مصطفى فتحي لاعب التعاون يرفع رصيده من الأهداف في الدوري السعودي إلى "3" أهداف سجلها خلال "3" مباريات — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 17, 2022

ويعود آخر فوز للتعاون على الاتحاد إلى مايو 2019 عندما فاز 2/1 في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ومنذ ذلك الحين فاز الاتحاد ثلاث مرات، وتعادلا مرتين.

وكان كوزمين كونترا، مدرب الاتحاد، قد حذر من قوة الثلاثي الهجومي للتعاون وطالب لاعبيه بالهدوء والتركيز.

وأكد كوزمين على عدم الوقوع في أخطاء التمرير، لامتلاك التعاون، لاعبين لديهم القدرة على استغلال الأخطاء، أبرزهم مصطفى فتحي وتاوامبا وسميحان النابت.

قرار لجنة الانضباط

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي، قد عاقبت يوم الثلاثاء ، المغربي عبدالرزاق حمد الله، لاعب الاتحاد بدفع غرامة قدرها 20 ألف ريال، لغيابه عن المقابلة الإعلامية بعد مواجهة النصر يوم الجمعة الماضي في قمة الجولة الـ20 من الدوري السعودي.

كما قررت اللجنة فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال على أحمد كعكي نائب رئيس الاتحاد، لدخوله أرض الملعب بعد مواجهة النصر.

وفرضت غرامة مالية أيضا بقيمة 10 آلاف ريال على آندرسون تاليسكا، مهاجم النصر بعد حصوله على بطاقة حمراء أمام الاتحاد، بسبب اللعب العنيف وفقاً لتقرير حكم المباراة.

وألزمت لجنة الانضباط عبدالإله العمري، بدفع غرامة قدرها 20 ألف ريال، لغيابه عن المنطقة المخصصة للمقابلات بعد نهاية المباراة.

ولنفس السبب غرمت الأرجنتيني بيتي مارتينيز لاعب النصر، بغرامة قدرها 30 ألف ريال، وفقاً للمادة (40) من لائحة الانضباط والأخلاق.