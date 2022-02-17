ترتيب الدوري السعودي: النصر يحقق فوزا مثيرا على الباطن ويستعيد المركز الثاني (فيديو)

عاد نادي النصر إلى طريق الانتصارات بعد الفوز المثير والدرامي 4/3 على مضيفه الباطن، اليوم الخميس، في إطار مباريات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء فوز النصر على الباطن بعد أيام من الخسارة المؤثرة بنتيجة 0/3 أمام الاتحاد في الدوري السعودي، يوم الجمعة الماضي في جدة.

ووقع المهاجم الكاميروني فينسيت أبو بكر الهدف الأول للنصر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا كرة من منصور الشمري في الدقيقة الرابعة.

وأضاف عبدالمجيد محمد الصليهم ثاني أهداف النصر بتسديدة من داخل المنطقة أيضا بعد سلسلة من التمريرات بين لاعبي العالمي.

واحتسب الحكم ضربة جزاء للباطن نجح فابيو أبرو في تسجيلها في الدقيقة 33 في مرمى أمين محمد جان بخاري حارس النصر.

وأعاد خالد عيسى الغنام الفارق إلى هدفين بعدما سجل الهدف الثالث للنصر بعدما توغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد في مرمى مارتن كومبانيا، بعد تمريرة طولية من علي محمد لاجامي.

لكن الباطن نجح في تسجيل هدفين في أقل من دقيقتين حيث احتسب الحكم ركلة جزاء سجل منها فابيو أبرو الهدف الثاني له وللباطن في الدقيقة 80، قبل ان يسجل زكريا سامي الهدف الثالث في الدقيقة 81.

غير أن غونزالو مارتينيز سجل هفدا للنصر من ضربة جزاء في الدقيقة 90+1 ليظفر النصر بالنقاط الثلاث.

ورفع الفوز رصيد النصر إلى 41 نقطة ليستعيد المركز الثاني من الشباب الذي تراجع إلى المركز الثالث ولعب مباراة أقل من النصر. في حين يتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك 47 نقطة من 19 مباراة.

وتلقى الباطن الخسارة التاسعة مقابل 7 تعادلات و4 انتصارات ليتجمد رصيد الفريق عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

ومن المقرر أن يلعب الهلال أمام النصر في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ثم مع أبها ثم مع الهلال مجددا في الدوري السعودي للمحترفين.

وفي وقت لاحق يلعب الاتحاد أمام التعاون، والأهلي أمام الفيحاء، والهلال أمام الشباب في الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين.

وفيما يلي ترتيب الدوري السعودي:

