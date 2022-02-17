رياضة

تعليق محمد أبوجبل على تلقيه عرضا من نادي النصر السعودي
تاريخ النشر: 17 فبراير 2022 10:00 GMT
تاريخ التحديث: 17 فبراير 2022 10:30 GMT

تعليق محمد أبوجبل على تلقيه عرضا من نادي النصر السعودي

من المنتظر أن يعقد نادي الزمالك لسة للتفاوض مع أبوجبل حول تجديد عقده بعد نهاية مباراتي الفريق مع ساجرادا الأنجولي والوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

قال محمد أبوجبل، حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر، إنه لم يتواصل مع أي وكيل لاعبين مصري، بعد ساعات من انتشار تصريحات لأحد وكلاء اللاعبين المصريين حول تلقيه عرضا من نادي النصر السعودي.

وأكد أبوجبل عبر تويتر أنه يركز حاليا مع نادي الزمالك، إذ ينتهي تعاقده مع النادي الأبيض بنهاية الموسم الجاري.

 

وغرد أبوجبل ”لا يوجد لي أي وكيل لاعبين في مصر غير أخي مصطفي أبوجبل فقط“
وتابع ”كل ما يقال على لسان وكلاء عن العروض ما هو الا اجتهاد منهم ولم أتواصل مع أي وكيل مصري، تركيزي الآن منصب مع فريقي نادي الزمالك“.

ومن المنتظر أن يعقد نادي الزمالك جلسة للتفاوض مع أبوجبل حول تجديد عقده بعد نهاية مباراتي الفريق مع ساجرادا الأنجولي والوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا.

وقدم أبوجبل مستويات كبيرة للغاية مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة؛ إذ قاد الفراعنة للمباراة النهائية، قبل خسارة اللقب بركلات الترجيح أمام السنغال.

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