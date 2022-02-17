تعليق محمد أبوجبل على تلقيه عرضا من نادي النصر السعودي

قال محمد أبوجبل، حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر، إنه لم يتواصل مع أي وكيل لاعبين مصري، بعد ساعات من انتشار تصريحات لأحد وكلاء اللاعبين المصريين حول تلقيه عرضا من نادي النصر السعودي.

وأكد أبوجبل عبر تويتر أنه يركز حاليا مع نادي الزمالك، إذ ينتهي تعاقده مع النادي الأبيض بنهاية الموسم الجاري.

لا يوجد لي اي وكيل لاعبين في مصر غير اخي مصطفي ابوجبل فقط

وكل ما يقال علي لسان وكلاء عن العروض ما هو الا اجتهاد منهم ولم اتواصل مع اي وكيل مصري

تركيزي الان منصب مع فريقي نادي الزمالك فقط لاغير @melody50991186 — Mohamed Abo Gabal (@mohmedabogabal) February 17, 2022

وغرد أبوجبل ”لا يوجد لي أي وكيل لاعبين في مصر غير أخي مصطفي أبوجبل فقط“

وتابع ”كل ما يقال على لسان وكلاء عن العروض ما هو الا اجتهاد منهم ولم أتواصل مع أي وكيل مصري، تركيزي الآن منصب مع فريقي نادي الزمالك“.

ومن المنتظر أن يعقد نادي الزمالك جلسة للتفاوض مع أبوجبل حول تجديد عقده بعد نهاية مباراتي الفريق مع ساجرادا الأنجولي والوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا.

وقدم أبوجبل مستويات كبيرة للغاية مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة؛ إذ قاد الفراعنة للمباراة النهائية، قبل خسارة اللقب بركلات الترجيح أمام السنغال.