الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الهلال ضد الشباب في الدوري السعودي

تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس إلى ملعب (الأمير فيصل بن فهد) لمتابعة لقاء الديربي الذي يجمع بين الهلال وضيفه الشباب في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين للدوري السعودي.

وتنطلق الجولة اليوم الخميس بلقاء يجمع بين الباطن وضيفه النصر كما يخرج الاتحاد لمواجهة التعاون ويستضيف الأهلي منافسه الفيحاء.

وتستكمل الجولة غداً الجمعة بلقاءي الحزم ضد الفتح والفيصلي مع الرائد كما يلعب بعد غدٍ السبت ضمك ضد أبها بجانب لقاء الاتفاق والطائي.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الديربي بين الهلال والشباب..

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب

تقام المباراة في الساعة الثامنة و40 دقيقة مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC1 بصوت المعلق عبد الله الحربي وأيضاً بصوت المعلق محمد الخامسي.

ترتيب الهلال والشباب

يحتل الهلال حامل اللقب المركز الرابع من 17 مباراة وله 3 لقاءات مؤجلة، وحصد الهلال 31 نقطة بفارق 16 نقطة عن الاتحاد صاحب الصدارة.

وحقق الهلال 8 انتصارات وتعادل 7 مرات وتلقى هزيمتين وسجل 29 هدفاً واستقبل 20 هدفاً.

ويحتل الشباب المركز الثاني برصيد 40 نقطة من 20 مباراة ، وحقق الفريق 11 فوزاً وتعادل 7 مرات وتلقى هزيمتين.

وسجل الشباب 38 هدفاً واستقبل 21 هدفاً في اللقاءات الماضية.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم 23 سبتمبر الماضي بالتعادل بنتيجة 2-2.

ولم يفز الشباب في آخر 16 مباراة ضد الهلال بينما كان آخر فوز للشباب على الهلال يوم 17 أكتوبر 2014 بهدف نظيف.

الهلال.. وافتتاحية عهد دياز

يخوض الهلال مواجهته الأولى في عهد مدربه العائد لقيادته الأرجنتيني رامون دياز الذي سبق له تحقيق نجاحات مميزة في الفترة بين أكتوبر 2016 ومارس 2018.

وحقق الهلال لقب الدوري السعودي تحت قيادة رامون دياز موسم 2016 – 2017 وفاز أيضاً بلقب كأس السوبر السعودي عام 2017 كما قاد الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا في نفس العام.

وتولى دياز المهمة خلفاً للبرتغالي ليوناردو جارديم بعدما خسر الهلال بنتيجة 4-0 في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية ضد الأهلي المصري.

وأصبح دياز في مهمة إعادة الثقة للزعيم خاصة أن آخر 5 مباريات بالدوري شهدت الهزيمة أمام الفتح بنتيجة 2-3 والتعادل مع الباطن بنتيجة 1-1.

وتترقب جماهير الهلال بصمات مدربها الجديد رامون دياز خاصة أن الموسم في مرحلة حرجة مع المنافسة على لقب الدوري التي تبدو مشتعلة بخلاف صراع دوري أبطال آسيا.

ويفتقد الهلال الرباعي محمد كنو وماتيوس بيريرا وناصر الدوسري وعبد الله عطيف.

ومن المرجح أن تشهد تشكيلة الهلال عدة تعديلات على رأسها عودة عبد الله المعيوف لحماية العرين بينما يقود خط الدفاع الكوري الجنوبي جانج هيون سو وبجواره علي آل بليهي ويميناً محمد البريك ويساراً ياسر الشهراني.

ويقود خط الوسط الكولومبي جوستافو كويلار وبجواره سلمان الفرج وأمامهما المالي موسى ماريجا كمهاجم متأخر وعلى الأطراف سالم الدوسري والبيروفي أندريه كاريلو وفي الهجوم أوديون إيجالو الذي يخوض أول لقاء ضد فريقه السابق.

الشباب.. وصراع القمة

يبحث الشباب عن تحقيق نتيجة إيجابية على حساب الهلال وحصد الفوز الغائب منذ أعوام طويلة خاصة مع اشتعال صراع المنافسة على القمة.

وقال المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا المدير الفني للشباب لحساب ناديه عبر تويتر قبل المباراة:“ لقاؤنا ضد الهلال من أقوى المواجهات في الوقت الحالي خاصة أن الشباب يسعى لمواصلة مسلسل الانتصارات“.

وأكد أن فريقه لم يخسر منذ 18 مباراة ويسعى للفوز على الهلال مطالباً جماهير ناديه بدعم الفريق والحضور لتشجعيه في لقاء الهلال.

واستعاد الشباب في التدريبات الأخيرة خدمات حارس مرماه فواز القرني بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها.

ويعتمد الشباب على تشكيلة تضم حارس المرمى فواز القرني وأمامه رباعي خط الدفاع أحمد شراحيلي والبرازيلي إياجو سانتوس ويميناً فواز الصقور ويساراً عبد الله الشامخ.

ويقود خط الوسط حسين آل منصر وأمامه الأرجنتيني إيفر بانيجا والسنغالي ألفريد ندياي وعلى الأطراف البرازيلي كارلوس جونيور وتركي العمار مع المهاجم الأرجنتيني لوسيانو فييتو.

وقال عادل عبد الرحمن المدير الفني لفريق الشباب الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن المواجهة التي تجمع بين الهلال والشباب ستكون صعبة على الفريقين.

وأوضح أن تعيين مدرب جديد دائماً يعطي الدوافع للاعبين لاستعادة ذكريات التألق ولم الشمل والتوازن من جديد مؤكداً أن خبرة دياز ستكون ورقة مهمة للهلال.

وأشار إلى أن الشباب يقدم مستويات قوية مع مدربه شاموسكا ولديه عناصر رائعة خاصة مع وجود بانيجا وأيضاً فييتو وكارلوس جونيور.