13 إجراء في القضية.. الكشف عن موعد الحكم في قضية توقيع محمد كنو لناديي الهلال والنصر

كشفت تقارير صحفية سعودية أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تتجه لإصدار بيان صحفي مفصل عن الحكم في قضية اللاعب الدولي، محمد كنو، خلال الأسبوع المقبل.

ونقلت صحيفة ”الرياضية“ عن مصادر خاصة، بأن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، ستصدر 13 إجراء في القضية على خلفية توقيع ”كنو“ عقدين لناديين مختلفين، ”النصر والهلال“.

وكان ”كنو“ وقّع على عقود انتقاله للنصر بعد دخوله الفترة الحرة خلال يناير الماضي، قبل أن يقرر تجديد عقده مع “الزعيم” عقب مواجهة السوبر السعودي التي فاز بها فريقه أمام الفيصلي، بركلات الترجيح 4-3، إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2.

ووفقا لـ“الرياضية“، فإن لجنة الاحتراف استأنست بآراء جهات قانونية وأطراف ذات علاقة، بما فيها مراسلات تمت مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأكدت المصادر ذاتها، أن لجنة الاحتراف ستعلن اعتماد أحد العقدين رسميا، وستصدر القرارات التأديبية تجاه اللاعب والنادي المخالف، فيما ستحيل الالتزامات المالية إن وجدت لغرفة فض المنازعات للفصل فيها.

وليد الفراج عن قضية محمد كنو: السالفة مطولة.. والقوانين وضِعت لإقرار العدالة (فيديو) https://t.co/CEH7lnc2N4 pic.twitter.com/aTIigUtuRB — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 24, 2022

يذكر أن نادي الهلال أعلن تجديد عقد محمد كنو، البالغ من العمر 27 عاما، حتى 2025، قبل أن يخرج نادي النصر في بيان رسمي يعلن من خلاله بدء اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان نادي النصر أصدر بيانا رسميا أكد من خلاله تمسكه بحقوقه بشأن التعاقد مع محمد كنو خلال الفترة الحرة من عقد اللاعب مع نادي الهلال.

وطالب النصر بالحصول على مبلغ 27 مليون ريال نظير فسخ اللاعب التعاقد من طرف واحد دون سبب مشروع وتجديد عقده مع نادي الهلال.

وكان عقد محمد كنو البالغ من العمر 27 عاما، مع نادي الهلال ينتهي في يونيو المقبل، وكان محمد كنو قد انتقل من الاتفاق إلى نادي الهلال في صيف العام 2017.