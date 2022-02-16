الاتحاد الآسيوي يغرم البليهي ويوقف حسين عبدالغني بسبب أحداث مباراة النصر والهلال

أصدرت لجنة الانضباط، التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عدة قرارات بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا العام الماضي.

وجاءت أبرز القرارات متمثلة في إيقاف مدافع النصر علي لاجامي مباراتين مقبلتين بنفس البطولة وتغريمه 1000 دولار بسبب استخدامه اللعب العنيف ضد الهلال.

كما أعلنت اللجنة إيقاف حسين عبدالغني، المدير التنفيذي السابق للنصر، 4 مباريات مقبلة وتغريمه 2000 دولار، بسبب السلوك المشين بعد نهاية المباراة ضد الهلال.

كما تم تغريم علي البليهي، مدافع الهلال، 5 آلاف دولار وذلك بسبب استفزازه للخصم بعد نهاية اللقاء، حيث قام بغرز هلال فريقه في منتصف الملعب، ما أدى لاندلاع أزمة بين اللاعبين.

كما تم تغريم نادي الهلال 7500 دولار بسبب إساءات أفراده إلى سمعة اللعبة، بالإضافة إلى 14 ألف دولار أخرى بسبب سوء سلوك جماهيره.

#النصر#الهلال#دوري_ابطال_اسيا 3️⃣ – تغريم على البليهي 5 الالاف دولار بسبب اساءته الى سمعة اللعبة واستفزازه للخصم – تغريم #الهلال 7500 دولار بسبب اساءات افراده الى سمعة اللعبة pic.twitter.com/0w0PQCOKS2 — ⚖️ ⚽️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) February 16, 2022

وكان حسين عبدالغني قد استقال من منصبه في نادي النصر بعد العديد من الأزمات كان أبرزها عقب انتهاء ديربي الرياض في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، الذي انتهى بفوز الهلال على النصر.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله حسين عبد الغني وهو يشتبك بالأيدي مع ثنائي الزعيم سلمان الفرج وعلي البليهي بعد انتهاء المباراة، وهو التصرف الذي رآه البعض لا يليق بالعالمي وطالبوا بإبعاده فورًا.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن اليوم الأربعاء، إقامة منافسات دور المجموعات لأندية الشرق في دوري الأبطال في تايلاند وفيتنام وماليزيا.

وتقام المجموعة السادسة في بوريرام، بينما تستضيف بانكوك مباريات المجموعة السابعة، على أن تلعب فرق المجموعة الثامنة في هوتشي منه، وتقام منافسات المجموعة التاسعة في جوهور باهرو.

ومن المنتظر إقامة مباريات المجموعة العاشرة في تايلاند لكن ستحدد المدينة في وقت لاحق.

وستقام منافسات الشرق من 15 أبريل نيسان وحتى أول مايو أيار.

ولم يحدد الاتحاد الآسيوي بعد المدن المستضيفة لمنافسات المجموعات في منطقة غرب القارة.

وتوج الهلال السعودي بلقب دوري الأبطال الموسم الماضي بعد التفوق في النهائي على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.

قرعة دوري أبطال آسيا 2022

وأوقعت قرعة دوري أبطال آسيا 2022 الخاصة بمنطقة الغرب الهلال السعودي في المجموعة الأول إلى جوار فرق الريان القطري والاستقلال الطاجيكي، والمتأهل من مواجهة الشارقة الإماراتي أمام الزوراء العراقي.

بينما ضمت المجموعة الثانية الجزيرة الإماراتي والشباب السعودي ومومباي سيتي الهندي والقوة الجوية العراقي

ووقع شباب الأهلي الإماراتي في المجموعة الثالثة مع الغرافة القطري وفولاذ الإيراني وأهال التركمانستاني.

وأوقعت قرعة دوري أبطال آسيا 2022 الدحيل القطري وسباهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي في المجموعة الرابعة، إلى جانب المتأهل من مواجهة التعاون السعودي والجيش السوري.

بينما ضمت المجموعة الخامسة السد القطري والفيصلي السعودي والوحدات الأردني والفائز من مواجهة بني ياس الإماراتي وناساف الأوزبكي.