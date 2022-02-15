اتحاد القدم السعودي ونادي الاتحاد يقدمان شكوى ضد مركز التحكيم الرياضي

تلقى عبدالعزيز الفيصل، وزير الرياضة السعودي، بصفته رئيسا للجنة الأولمبية والبارالمبية، يوم الإثنين، شكوى من نادي الاتحاد ومن اتحاد كرة القدم السعودي ضد مركز التحكيم الرياضي بسبب الإجراءات.

وقال الدكتور رجاء الله السلمي، مساعد وزير الرياضة، في تصريحاته، يوم الثلاثاء: ”التحكيم الرياضي هو كيان مستقبل تابع للجنة الأولمبية وتحت مظلتها وهو ليس تابعا لوزارة الرياضة، ولكي أكون أكثر وضوحا يوم أمس وردت لوزير الرياضة شكوى من نادي الاتحاد السعودي وأيضا اتحاد كرة القدم ضد مركز التحكيم الرياضي على الإجراءات في المركز، وتم إحالتها للجنة الأولمبية للتحقق من هذه الجوانب، وحال اتخاذ أي إجراء سيعلن خلال الأيام المقبلة“.

وكان نادي الاتحاد قد لجأ لمركز التحكيم ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة بشأن حرمان جماهير ”العميد“ من حضور المباراة الماضية ضد النصر في جدة بسبب إلقاء علبتي مياه خلال مواجهة فريقهم ضد الفيصلي ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري.

وثار جدل بعد ذلك على أن العقوبة تم إلغاؤها، ولكن المركز أصدر بيانا قبل المباراة ضد ”العالمي“، وشدد: “يؤكد مركز التحكيم عدم صحة ما تم تداوله في تعليق العقوبة الصادرة من لجنة الانضباط والأخلاق لكون هذا الإجراء يخضع لعدة معايير لم تتحقق في الطلب المقدم”.

إيضاح من مركز التحكيم الرياضي السعودي.. pic.twitter.com/YiloImGfn0 — مركز التحكيم الرياضي السعودي (@SSAC_SA) February 11, 2022

وعلق وقتها رئيس النصر، مسلي آل معمر على هذه الأنباء عبر “تويتر”، قائلًا: “لمن يسأل، لم يصل إلينا أي شيء، كذلك الاتحاد السعودي كما أفادونا، ولا أتوقع أن ترتكب جهة التقاضي النهائية ” مركز التحكيم” خطأ فادحًا كهذا، خصوصًا أن رئيس المركز أستاذ جامعي معروف في القانون”.

يذكر أن الاتحاد حقق انتصارا ثمينا على النصر في ملعبه بجدة، لأول مرة منذ 11 عاما بدوري المحترفين، وذلك بثلاثية نظيفة، يوم الجمعة، في كلاسيكو الجولة 20 من المسابقة.

ويرجع آخر فوز للاتحاد على النصر في جدة، إلى موسم 2011-2012، بخماسية مقابل هدفين، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

ومنذ هذا الانتصار، التقى الفريقان 10 مرات بجدة، فاز النصر 6 مواجهات، وحضر التعادل 4 مرات.

يذكر أن الاتحاد يتصدر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 47 نقطة بفارق 9 نقاط عن النصر الثالث والذي لعب مباراة أكثر.

📃 لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة تكشف تفاصيل ما تم سداده من الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 سبتمبر 2021م لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأندية دوري يلو للدرجة الأولى pic.twitter.com/5SaPf95uSV — وزارة الرياضة (@gsaksa) February 15, 2022

الكفاءة المالية

من ناحية أخرى، أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة عن تفاصيل ما تم سداده من الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 سبتمبر 2021 لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأندية دوري يلو للدرجة الأولى.

وكشفت ‏لجنة الكفاءة المالية أنه تم سداد 166 مليونا وتم جدولة 111 مليونا من الالتزامات المالية على أندية دوري المحترفين السعودي ومتبقي 20 مليونا لم تسدد.

وبحسب ما نشر حساب وزارة الرياضة عن ‏لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة أنها أعلنت عن الأندية الأكثر تسديدا لالتزاماتها المالية كالآتي:

الأهلي: 43 مليونا، الهلال: 16 مليونا، الشباب: 12 مليونا، الاتحاد: 10ملايين، فيما ‎عدا نادي النصر الذي قام بتسديد جميع التزاماته المالية دون جدولة.

وكشفت اللجنة أيضا عن قائمة الأندية التي استطاعت الحصول على شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، استنادا للمادة 11 من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

‏ووضحت اللجنة أنه يوجد انخفاض للالتزامات المالية في الفترة الحالية بنسبة 47.5% مقارنة بالفترة الماضية المنتهية في 30 أبريل 2021 لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.