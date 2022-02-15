رياضة

المعلق خليل البلوشي يدخل المحكمة بسبب دعوى قضائية من نادي الغرافة (فيديو)
تاريخ النشر: 15 فبراير 2022 12:52 GMT
تاريخ التحديث: 15 فبراير 2022 13:00 GMT

المعلق خليل البلوشي يدخل المحكمة بسبب دعوى قضائية من نادي الغرافة (فيديو)

كشف المعلق العماني في قنوات الكاس وبي ان سبورتس، خليل البلوشي، إنه دخل المحكمة للمرة الاولى في حياته اليوم الثلاثاء، بسبب دعوى قضائية من نادي الغرافة القطري.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

كشف المعلق العماني في قنوات الكاس وبي ان سبورتس، خليل البلوشي، إنه دخل المحكمة للمرة الاولى في حياته اليوم الثلاثاء، بسبب دعوى قضائية من نادي الغرافة القطري.

 

وقال البلوشي في مقطع فيديو :“الإدارة القانونية بقنوات الكاس أبلغتني بوجود دعوى قائية من نادي الغرافة، بسبب تعليق على إحدى مباريات الفريق العام الماضي“.

وواصل ”إدارة الغرافة طلبت مني الاعتذار وقتها، واعتذرت وكنت أظن الامر انتهى، إلا أنني فوجئت بالدعوى، فضلت الذهاب إلى المحكمة بنفسي دون توكيل أحد للحضور بدلا من مني، وسلمت المحكمة مذكرة عن الامر“.

 

كان المعلق العماني، قد شن هجوما على إدارة نادي الغرافة العام الماضي بسبب أزمة حدثت بين إدارة النادي والجماهير حول تذاكر المباريات.

وقال البلوشي وقتها خلال التعليق على مباراة لنادي الغرافة :“الإدارة لا تمن على الجماهير، ولا يمكن أن تأتي إدارة بدون انجازات وتتمنن على الجماهير بتذاكر المباريات“.

 

ويرأس نادي الغرافة، الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني.
وغرد الصحفي القطري علي عيسى :“تابعت موضوع القضية الي رفعينها الغرافة ضد خليل البلوشي ومطالبتهم بنص مليون ريال، يجب علينا نحن الاعلاميين التضامن والوقوف مع خليل ولا مافينا خير، وعن اي حرية اعلام نتكلم واي طريقة ممكن يعمل فيها إعلامي وصحفي في بلد بتستضيف كاس العالم“.

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