المعلق خليل البلوشي يدخل المحكمة بسبب دعوى قضائية من نادي الغرافة (فيديو)

كشف المعلق العماني في قنوات الكاس وبي ان سبورتس، خليل البلوشي، إنه دخل المحكمة للمرة الاولى في حياته اليوم الثلاثاء، بسبب دعوى قضائية من نادي الغرافة القطري.

خليل البلوشي اليوم عبر سناب شات : pic.twitter.com/pEiTSIX7eK — علي يعقوب 🇸🇦 (@aliyagob_PL) February 15, 2022

وقال البلوشي في مقطع فيديو :“الإدارة القانونية بقنوات الكاس أبلغتني بوجود دعوى قائية من نادي الغرافة، بسبب تعليق على إحدى مباريات الفريق العام الماضي“.

وواصل ”إدارة الغرافة طلبت مني الاعتذار وقتها، واعتذرت وكنت أظن الامر انتهى، إلا أنني فوجئت بالدعوى، فضلت الذهاب إلى المحكمة بنفسي دون توكيل أحد للحضور بدلا من مني، وسلمت المحكمة مذكرة عن الامر“.

تابعت موضوع القضية الي رفعينها #الغرافة ضد خليل البلوشي @khalilalbalush1 ومطالبتهم بنص مليون ريال يجب علينا نحن الاعلاميين التضامن والوقوف مع خليل ولا مافينا خير وعن اي حرية اعلام نتكلم واي طريقة ممكن يعمل فيها إعلامي وصحفي في بلد بتستضيف كاس العالم 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/Nv7GYPEfkS — علي عيسى #قطر 🇶🇦 (@AliEisaQat) February 15, 2022

كان المعلق العماني، قد شن هجوما على إدارة نادي الغرافة العام الماضي بسبب أزمة حدثت بين إدارة النادي والجماهير حول تذاكر المباريات.

وقال البلوشي وقتها خلال التعليق على مباراة لنادي الغرافة :“الإدارة لا تمن على الجماهير، ولا يمكن أن تأتي إدارة بدون انجازات وتتمنن على الجماهير بتذاكر المباريات“.

🚨🚨🎙|| خليل البلوشي سابقًا : جمهور الغرافة وقف مع فريقه في المحـن ، عمر الادارة ما يكون لها فضل على الجمهور ، الادارة اللي حققت انجازات ما تمننت على الجمهور ، تجي ادارة بدون انجازات وتتعامل مع الجمهور بهذه الطريقة – تم رفع قضية عليه بسبب التصريح ! pic.twitter.com/YlSYVvWKpo — باسل 📊 (@Bsl_09) February 15, 2022

ويرأس نادي الغرافة، الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني.

وغرد الصحفي القطري علي عيسى :“تابعت موضوع القضية الي رفعينها الغرافة ضد خليل البلوشي ومطالبتهم بنص مليون ريال، يجب علينا نحن الاعلاميين التضامن والوقوف مع خليل ولا مافينا خير، وعن اي حرية اعلام نتكلم واي طريقة ممكن يعمل فيها إعلامي وصحفي في بلد بتستضيف كاس العالم“.