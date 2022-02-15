جدل بعد ارتداء هتان باهبري حلقا (صورة)

أثار هتان باهبري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، جدلا واسعا، بعدما ظهر مؤخرا يرتدي حلقا في أذنه.

هتان، وهو لاعب دولي سعودي، وسبق أن لعب لنادي الهلال، دائما ما يثير الجدل بمظهره الذي يحرص على تجديده.

وسبق أن صبغ باهبري شعره باللون الفضي على طريقع زميله بنادي الشباب إيفر بانيغا.

🚨 لاعب #الشباب هتان باهبري في آخر ظهور له : 😐😐😐😐😐😐😐 pic.twitter.com/Tr5AMGTnFa — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) February 15, 2022

وتداول مغردون صورا لهتان مرتديا الحلق ما بين انتقاد وسخرية، خاصة أنه يبدو في بالصورة نفسها بنصف حاجب، في مظهر غير مألوف بين اللاعبين السعوديين.

وسبق أن وضعت المملكة العربية السعودية محاذير للاعبين مثل قصات الشعر الغريبة.

ويقدم هتان باهبري مستويات مميزة للغاية منذ عودته لنادي الشباب قادما من الهلال بعد مسيرة غير موفقة مع حامل لقب الدوري السعودي.

بس لا اشوف احد يقتدي فيه .. pic.twitter.com/bxc9XuPW70 — عمر الشبرم ㉞ ⓭ (@omar_alshbrm) February 15, 2022

كما شارك اللاعب الدولي السعودي مع منتخب بلاده أمام اليابان في الجولة الماضية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويبدو أن هتان أراد من خلال مظهره تقليد إيفر بانيغا نجم الشباب السعودي أو كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، وكلاهما مشهور بارتداء الحلقان.

ودافع مغردون عن اللاعب بعد تعرضه لانتقادات بسبب ارتدائه الحلق، حيث غرد حساب s.q :“أتفهم هجوم بعض الهلاليين والنصراويين على هتان باهبري لحسابات شخصية وتنافسية لكن أتمنى ماينجر الشبابي لهالشيء خصوصاً قدامنا مباراة مهمة .. وبإذن الله يكون هتان حاضر في الملعب كالعادة، ويقود الفريق للانتصار واللي يطمني هتان من نوعية اللاعبين اللي اذا استفزيته يكون رده قاسي بالملعب“.