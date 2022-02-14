نادي النصر يطلب الحصول على محادثات الحكام في مباراة الاتحاد

قالت وسائل إعلام سعودية، اليوم الإثنين، إن إدارة نادي النصر طلبت من من لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم الحصول على المحادثات بين حكام مباراة الفريق أمام الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين يوم الجمعة الماضي.

وحقق الاتحاد فوزا ثمينا بنتيجة 3/0 على ضيفه النصر في قمة مباريات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين، دون حضور جماهيري، ليبتعد العميد في صدارة ترتيب الدوري السعودي.

قرارات خيسوس مانزانو تثير جدلًا تحكيميًا في مباراة الاتحاد والنصر (فيديو) https://t.co/XhZoFL2PdV pic.twitter.com/fvnMWtJxEr — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 11, 2022

ووفقا لصحيفة ”الرياضية“ نقلا عن مصدر خاص فإن إدارة النصر طلبت من لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم الحصول على المحادثات بين حكام مباراة النصر والعميد، التي أدارها الحكم الإسباني خيسوس مانزانو كحكم ساحة، والبرتغالي هوغو فيريرا كحكم الفيديو المساعد.

وأضافت الصحيفة نقلا عن المصدر أن إدارة النصر تعتقد أن قرارات الحكام أسهمت بشكل مباشر في الخسارة 0/3 أمام الاتحاد، كما أشار المصدر إلى أن مراقب المباراة دوّن في تقريره ما فعله حامد البلوي المدير التنفيذي للاتحاد من تلفظ عقب نهاية المباراة تجاه إداريي ولاعبي النصر.

مسلي آل معمر: ما حدث في مباراة الاتحاد والنصر مهزلة تحكيمية بكل المقاييس https://t.co/IwQ7fhPDln pic.twitter.com/6gSuKFqDR6 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 11, 2022

ونقلت عن مصادر أخرى أن الحكم أشار إلى أن طرد المهاجم البرازيلي آندرسون تاليسكا جاء بسبب ضربه أحد لاعبي الاتحاد، ولا تستدعي الحالة تدخل لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ما يعني غيابه عن مواجهة الباطن فقط يوم الخميس في الجولة الـ21 من الدوري السعودي.

وأثار خيسوس مانزانو الكثير من الجدل بقراراته التي يراها البعض غير صحيحة، ومنها احتساب ركلة جزاء للاتحاد بعد 5 دقائق من بداية المباراة.

وداس أنسيلمو لاعب النصر قدم عبدالرزاق حمدالله نجم الاتحاد ليحتسب مانزانو ركلة جزاء للاتحاد سجل منها رومارينيو الهدف الأول لأصحاب الأرض، لكن فهد المرداسي الخبير التحكيمي في قناة SSC قال إن هذا القرار غير صحيح، لأن ”قدم حمدالله كانت أعلى من قدم أنسيلمو، وبالتالي الاحتكاك جاء طبيعيًا، ولا توجد مخالفة، وكان يجب استمرار اللعب“.

تاليسكا ينتقد خيسوس مانزانو حكم مباراة الاتحاد والنصر بعد طرده (صورة) https://t.co/iuxCa5fFbD pic.twitter.com/rDOAfDBnUJ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 12, 2022

كما أشار المرداسي إلى ضرورة إشهار بطاقة صفراء لفهد المولد مهاجم الاتحاد عندما مدَّ قدمه نحو رأس وليد عبدالله حارس وقائد النصر في الدقيقة 48، وهذا لم يحدث رغم وجود تهور في اللعبة من المولد، حسب قول الخبير التحكيمي لشركة الرياضة السعودية.

ونفى المرداسي تمامًا صحة قرار طرد أندرسون تاليسكا مهاجم النصر ببطاقة حمراء مباشرة إثر التحام مع مواطنه البرازيلي برونو هنريكي في الدقيقة 59، حيث قال: إن ارتطام يد تاليسكا في صدر هنريكي لا يرتقي إلى السلوك المشين نهائيًا الذي يستوجب بطاقة حمراء مباشرة، لكن كان يمكن أن يحصل على إنذار، والحكم كان ينبغي أن يعود إلى تقنية الفيديو في قرار مهم كهذا“.