الهلال يعاقب كنو وبيريرا بسبب مباراة الأهلي

قرر نادي الهلال السعودي معاقبة لاعبيه محمد كنو وماثيو بيريرا بعد طردهما أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية، يوم السبت الماضي.

وتلقى الهلال 3 أهداف في الشوط الأول وهدفا في الشوط الثاني، ليخسر 0/4 أمام الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، التي فاز بلقبها تشيلسي بفوزه 2/1 على بالميراس البرازيلي.

وتلقى ماثيو بيريرا بطاقة حمراء في الدقيقة 14، بعد تدخله العنيف على قدم عمرو السولية لاعب الأهلي، وكذلك تلقى محمد كنو البطاقة الحمراء في الدقيقة 28، بعد اعتدائه على ياسر إبراهيم مدافع الأهلي دون كرة في الدقيقة 28، ليلعب الهلال بـ9 لاعبين لأكثر من ساعة.

وقال الإعلامي السعودي عبدالرحمن أباعود عبر حسابه في موقع ”تويتر“: إن إدارة الهلال قررت خصم راتب من الثنائي محمد كنو وماثيو بيريرا بعد نيلهما البطاقة الحمراء أمام الأهلي.

وحقق الأهلي الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بعد الفوز 4/0 على الهلال، وسجل ياسر إبراهيم هدف الأهلي الأول، من تسديدة رأسية من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة الثامنة.

تعليق مثير من وليد الفراج بعد خسارة الهلال الثقيلة أمام الأهلي https://t.co/FpOIMYstP7 pic.twitter.com/gpeSemWj6K — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 12, 2022

وفاجأ الأهلي الهلال بهدف ثانٍ عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 17، الذي ارتقى للكرة وأودعها برأسه في شباك العويس.

ونجح أحمد عبدالقادر من مهارة رائعة في تسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 64 سجل عمرو السولية الهدف الرابع للأهلي بتسديدة صاروخية بيمناه سكنت شباك محمد العويس، حارس الهلال.

واستهل الأهلي مشواره في بطولة الأندية بالفوز على مونتيري المكسيكي 1/0، قبل أن يخسر 0/2 أمام بالميراس في نصف النهائي.

مباراة الأهلي ضد الهلال.. طرد بيريرا وكنو والفريق الأحمر يتقدم بثلاثية في الشوط الأول (فيديو) https://t.co/3p0Jg6vqL3 pic.twitter.com/3EKJokOAdI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 12, 2022

في حين بدأ الهلال مشواره في البطولة بالفوز 6/1 على الجزيرة الإماراتي، ثم خسر 0/1 أمام تشيلسي في نصف النهائي.

عودة رامون دياز

وفي وقت سابق، أعلن نادي الهلال انفصاله بالتراضي عن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، وتعيين الأرجنتيني رامون دياز بديلا له.

وقال الهلال إن رامون دياز سيتولى تدريب الفريق الأول بموجب عقد حتى نهاية الموسم الحالي، وينتظر أن يصل في وقت مبكر من صباح غد الثلاثاء، برفقة طاقمه المساعد، على أن يبدأ مهامه مساء.

وسبق أن تولى رامون دياز، الذي يبلغ من العمر 62 عاما، تدريب الهلال، من أكتوبر 2016 حتى فبراير 2018، كما تولى تدريب نادي الاتحاد السعودي.