رسميا.. نادي الهلال ينفصل عن جارديم ويتعاقد مع رامون دياز

أعلن نادي الهلال السعودي، رسميا، انفصاله بالتراضي عن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، وتعيين الأرجنتيني رامون دياز بديلا له.

ونشر الهلال صورة لجارديم مع صورة لكأسي الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا وقد أحرزهما الهلال معه، وكتب ”شكرا جارديم“، وأوضح أنه تم إنهاء العقد بالتراضي.

وفي بيان ثانٍ كتب الهلال عبر ”تويتر“: ”أنهى مجلس إدارة النادي برئاسة فهد بن سعد بن نافل إجراءات التوقيع مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز“.

وأضاف: ”يعمل دياز بموجب العقد مدربا للفريق الأول حتى نهاية الموسم الحالي، وينتظر أن يصل في وقت مبكر من صباح غد الثلاثاء، برفقة طاقمه المساعد، على أن يبدأ مهامه مساء“.

يشار إلى أن رامون دياز، الذي يبلغ من العمر 62 عاما، سبق أن تولى تدريب الهلال، من أكتوبر 2016 حتى فبراير 2018، كما تولى تدريب نادي الاتحاد السعودي.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن دياز قاد الهلال في 65 مباراة، في مختلف المسابقات، حيث حقق الزعيم الفوز في 42 مواجهة، وخسر 6 مرات، وتعادل في 17 مباراة، وقد نجح في قيادة الهلال للتتويج بلقب الدوري السعودي بعد غياب 5 سنوات، إلى جانب الفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين، ووصل الهلال معه إلى نهائي دوري أبطال آسيا عام 2017.

وتولى رامون دياز تدريب النصر الإماراتي في فبراير 2021، بعقد لمدة موسم ونصف الموسم، خلفا للكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، لكنه رحل الآن إلى الهلال.

ويملك رامون دياز خبرة تدريبية في المنطقة العربية، حيث تولى تدريب الهلال والاتحاد في السعودية، وبيراميدز المصري، علما أنه سبق له تولي تدريب منتخب باراغوي، وأندية ريفر بليت وسان لورينزو وإنديبندينتي في الأرجنتين، وأكسفورد يونايتد الإنجليزي.

وسيكون رامون دياز أمام مهمة معقدة، حيث سيلعب الهلال مع الشباب يوم الخميس المقبل في الجولة الـ21 من الدوري السعودي، قبل أن يواجه منافسه التقليدي النصر يوم 21 فبراير في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبعد ذلك يلعب الهلال مع الحزم في الدوري السعودي، ثم يواجه النصر مجددا في المسابقة ذاتها.

📃 #الهلال ينهي علاقته التعاقدية مع "جارديم" بالتراضي pic.twitter.com/zyAdYwJcQe — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 14, 2022

وفجرت خسارة الهلال 0/4 أمام الأهلي المصري، يوم السبت، في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية غضب مشجعي الهلال، خاصة مع تعثر الفريق في الدوري السعودي.

وكان الهلال قد تعاقد مع ليوناردو جارديم، البالغ من العمر 47 عاما، في يونيو الماضي بعقد لمدة موسم رياضي واحد مع أفضلية التمديد لموسم آخر، لكن تمت إقالته، اليوم الإثنين، بعد تراجع نتائج الفريق.

وخسر الهلال مرتين، في حين تعادل 7 مرات، وحقق الفوز 8 مرات في 17 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، ويملك 31 نقطة في المركز الرابع، ويتأخر بـ16 نقطة عن المتصدر الاتحاد الذي لعب 19 مباراة.