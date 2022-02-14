تركي العجمة يدافع عن نفسه بسبب حوار تاليسكا وتحميله مسؤولية خسارة النصر أمام الاتحاد (فيديو)

دافع الإعلامي الرياضي تركي العجمة عن نفسه وبرنامجه بسبب الحوار الذي أثار أزمة كبيرة مع أندرسون تاليسكا، لاعب النصر، والذي قام على إثره عبدالرزاق حمدالله، نجم الاتحاد، بشكوى النجم البرازيلي.

كما حمَّل جمهور النصر البرنامج و“العجمة“ مسؤولية خسارة ”العالمي“ أمام الاتحاد في مباراتهما الماضية في ظل ظهور تاليسكا بمستوى سيئ، وتفوق حمدالله وتسجيله أيضا في فريقه السابق.

وحقق الاتحاد فوزا غاليا على حساب النصر بثلاثية نظيفة وذلك في إطار منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز رومارينيو وعبدالعزيز البيشي وعبدالرزاق حمدالله ثلاثية الاتحاد في مرمى النصر، الذي تلقى ضربة موجعة خلال الكلاسيكو بعد طرد النجم البرازيلي تاليسكا بسبب احتكاك بينه وبين برونو هنريكي لاعب العميد.

وقال العجمة عبر برنامجه ”فاز الاتحاد على النصر والعبد الفقير لله كان أحد ضحايا مواقع التواصل الاجتماعي بسبب لقاء تاليسكا وحمدالله“.

وأضاف ”اللقاء أساسا حدث بعد مباراة النصر مع الطائي، والاتحاد كان ضد أبها، واللقاءان لم يخرج أحدهما من جو المباريات، وفي مباراة الاتحاد والنصر القوالب كانت جاهزة من كلا الجمهورين، ولو فاز النصر كانوا قالوا شكرا لتركي العجمة، ولكن العكس حدث وقالوا صار حمدالله يتحفز ضدنا“.

وتابع ”نحن عندما نقدم عملا صحفيا أنا لا أختار التوقيت الذي يناسب أحد المدرجين، العمل التلفزيوني هو من اختار التوقيت الذي يناسب البرنامج، وبالتأكيد الناس كلهم كانت عيونهم على تاليسكا وحمدالله ونحن لا نصطنع الإثارة ولا نؤلفها، ولكن للأسف هي قوالب جاهزة على حسب النتيجة، وبالتأكيد حمدالله كان في الموعد وهذا ليس غريبا عليه في المواعيد الكبيرة، وتاليسكا لم يكن موجودا في جو المباراة وبعدها حمل نفسه جزءا من المسؤولية واعتذر، وفي النهاية نحن نحترم كل المدرجات“.

يذكر أن البرازيلي أندرسون تاليسكا خرج في تصريحات تلفزيونية أخيرًا، يؤكد خلالها أن العالمي استفاق بعد رحيل حمد الله، متهمًا إياه بإرهاب اللاعبين لكي يمرروا له الكرة، والتسبب في العديد من الأزمات داخل غرفة خلع الملابس.

تاليسكا شدد أيضًا على أنه فكر في الرحيل عن النصر بجدية بسبب أفعال حمد الله، وأشار إلى أن رحيل اللاعب المغربي دفعه وزملاءه للتركيز في الملعب، ومن ثم حقق الفريق نتائج إيجابية.

ويعتلي الاتحاد صدارة جدول فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 47 نقطة، ويأتي النصر ثالثًا في الترتيب وفي جعبته 38 نقطة.