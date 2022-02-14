أبرز المرشحين لقيادة نادي الهلال السعودي في حال إقالة جارديم

كشفت صحيفة ”الرياضية“ عن أبرز المرشحين لقيادة نادي الهلال السعودي، حال اتخذت الإدارة بقيادة فهد بن نافل قرارا رسميا بإقالة البرتغالي ليوناردو جارديم، وهو الأمر الأقرب للإعلان عنه بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

ولم تظهر الإدارة حتى الآن أي ردة فعل حيال رحيل المدرب، وسط تقارير قوية عن اتخاذ هذا القرار، خاصة بعد المستوى المتذبذب الذي قدمه الفريق في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت أخيرا في أبوظبي.

ووفقا لما ذكرته ”الرياضية“ في تقرير لها، يوم الاثنين، فإن ”الأرجنتيني رامون دياز، المدرب الأسبق للزعيم، أبدى موافقته لإدارة النادي، التي بدورها أنهت إجراءات استخراج تأشيرات الدخول إلى السعودية وإرسالها له“.

ووفقا لمصادر الصحيفة، فإن الإدارة لديها عدد من الخيارات البديلة لتولي قيادة الفريق، وأجرت محادثات معهم بالفعل، وهم: الروماني ميريل رادوي، والبرتغالي جورجي خيسوس، والأرجنتيني أنطونيو بيتزي، مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم السابق، كخيارات بديلة.

وأوضحت أن ”قرار إقالة جارديم من قيادة الجهاز الفني مرتبط بتوقيع عقد مع مدرب جديد من بين الملفات التي تفاوضها الإدارة الهلالية، قبل إعلان القرار بصفة رسمية“.

فيما قالت صحيفة ”الجزيرة“، إن عقد المدرب رامون دياز، البالغ 62 عاما، مع الهلال سيكون لمدة 6 أشهر مع أفضلية تمديد لعام آخر.

الرياضية: #الهلال يبلغ جارديم بإنهاء التعاقد معه. pic.twitter.com/Y8TaUxW6jI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 13, 2022

وانتهى مشوار المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز مع الهلال السعودي بشكل مفاجئ وغير متوقع في فبراير من عام 2018، بسبب الخسارة أمام الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وخلال تواجده مع ”الزعيم“ حصد رامون دياز بطولة الدوري والكأس موسم 2016/2017.

كما وصل دياز مع الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2017 الذي خسره أمام أوراوا الياباني.

وعانى نادي الهلال مع جارديم خلال الموسم الحالي، حيث قاد الفريق بواقع 8 انتصارات وخسارتين و7 تعادلات، وسجل 29 هدفا واستقبل 20 هدفا وله 3 مباريات مؤجلة ضد الفيحاء والاتحاد والاتفاق.

وخسر الهلال برباعية نظيفة، يوم السبت، أمام الأهلي المصري، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

وتنتظر الهلال مباريات حاسمة وذات قيمة فنية عالية حيث يستهل الفريق العاصمي منافساته المحلية بمواجهة ندية أمام الشباب مساء الخميس المقبل، وهي المباراة التي ستتضح معها قدرة الهلال على المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين والمحافظة على لقبه للعام الثالث على التوالي.

ويبتعد الهلال عن المتصدر، الاتحاد، بفارق 16 نقطة مع تبقي 3 مباريات مؤجلة، ستكون واحدة منها أمام الاتحاد، إذ يملك الهلال 31 نقطة ويحتل المركز الرابع، في الوقت الذي ينفرد فيه العميد الاتحادي بصدارة الترتيب برصيد 47 نقطة.