تقارير: الهلال يتجه إلى إقالة جارديم.. ورامون دياز أبرز المرشحين لخلافته

كشفت تقارير صحفية سعودية أن مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل اقترب من إقالة البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للزعيم.

ونشرت صحيفة ”الجزيرة“ السعودية تقريرًا قالت فيه إن إدارة الهلال تتجه إلى إقالة جارديم، بعد المستوى الهزيل الذي ظهر به الفريق أمام الأهلي المصري وخسارته برباعية نظيفة، وفقدان برونزية كأس العالم للأندية.

وخسر الهلال برباعية نظيفة أمس السبت أمام الأهلي المصري، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية ”أبوظبي 2022“.

الأهلي يسقط الهلال برباعية ويتوج ببرونزية كأس العالم للأندية https://t.co/Pd8YTbhXwL pic.twitter.com/aTTRTOnZdi — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 12, 2022

وأشارت صحيفة ”الجزيرة“ إلى أن إدارة الهلال ستعلن إقالة جارديم بشرط وجود مدرب متمكن فنياً وقادر على إدارة الفريق ما تبقى من الموسم.

وكشفت الصحيفة أن الأرجنتيني رامون دياز هو أكثر المدربين حظوظًا في تولي تدرب الهلال، خاصة أنه خاض تلك المهمة من قبل.

وانتهى مشوار المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز مع نادي الهلال السعودي بشكل مفاجئ وغير متوقع في فبراير من عام 2018، بسبب الخسارة أمام الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وخلال تواجد مع ”الزعيم“ حصد رامون دياز بطولة الدوري والكأس موسم 2016/2017.

كما وصل دياز مع الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2017 الذي خسره أمام أوراوا الياباني.

يذكر أن البرتغالي لوناردو جارديم، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، علق على هزيمة ”الزعيم“ في مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال الأندية قائلا، إن ”فريقه لم يحترم الأهلي بالشكل المطلوب“.

وقال جارديم، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: ”الفريق لم يتصرف بشكل صحيح، ومنافسنا ممتاز ويشارك للمرة السابعة.. نعم لم نحترم الأهلي بالشكل المطلوب“.

وأضاف: ”لا أعتقد أن التغيير في التشكيل أثر علينا، كون اللاعبون الذين شاركوا مميزين أيضًا، وعلى الجميع أن يحترم شعار الهلال، ولعبنا مباراة اليوم باستهتار كلفنا الخسارة الثقيلة“.

جارديم عقب هزيمة الهلال أمام الأهلي: لعبنا باستهتار كلفنا الخسارة الثقيلة https://t.co/rN7uXAKqMp pic.twitter.com/ahIAoWz8AD — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 12, 2022

وحصد الأهلي بطل أفريقيا الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية لكرة القدم للعام الثاني على التوالي بعد الفوز 4-صفر على تسعة لاعبين من الهلال السعودي بطل آسيا اليوم السبت.

وسجل المدافع ياسر إبراهيم هدفين للأهلي في الدقيقتين الثامنة و17، وبينهما نال ماثيو بيريرا لاعب الهلال بطاقة حمراء.

ولعب الهلال بتسعة لاعبين لأكثر من ساعة من اللعب بعد طرد لاعب الوسط محمد كنو في الدقيقة 28.

وجعل الأهلي، الذي خسر في قبل النهائي أمام بالميراس البرازيلي، النتيجة 3-صفر بوساطة أحمد عبد القادر قبل الاستراحة، ثم أضاف عمرو السولية الهدف الرابع بتسديدة قوية في الدقيقة 64.

وانتزع الأهلي المركز الثالث في كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد 2006 و2021.