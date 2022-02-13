ركلات الترجيح تُهدي النادي العربي كأس السوبر الكويتي على حساب الكويت (فيديو)

تُوج نادي العربي بلقب كأس السوبر الكويتي للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره الكويت بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/4.

انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة، التي ابتسمت للنادي العربي.

تقدم النادي العربي بهدف عن طريق لاعبه علي خلف في الدقيقة 14 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة جزاء الكويت، سكنت أقصى الزاوية اليمنى.

وألغى حكم الفيديو المساعد ”الفار“ هدف تعادل الكويت الذي سجله المهاجم التونسي طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 27 من بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بتقدم العربي بهدف دون رد.

مع بداية الشوط الثاني، أدرك الكويت هدف التعادل في الدقيقة 51 بعد حصوله على ركلة جزاء نفذها اللاعب مهدي بنرحمة بتسديدة على يسار الحارس سليمان عبد الغفور.

وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي 1/1، ليلجأ الحكم اليوناني أناستاسيوس سيديروبولس لركلات الجزاء الترجيحية.

واستطاع العربي إنهاء المباراة لصالحه بفارق ركلات الجزاء 3/4 بفضل الحارس المتألق سليمان عبد الغفور.

يذكر أن نادي الكويت في جعبته 5 ألقاب لبطولة كأس السوبر الكويتي، وكان يسعى اليوم لمعادلة رقم فريق القادسية صاحب الـ6 ألقاب، ولكن اصطدم بفوز العربي.

بينما يمتلك العربي 3 ألقاب لبطولة السوبر الكويتي بعد إضافة بطولة اليوم.