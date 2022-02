يفضل الانتقال لنادي الاتحاد.. شيخو كوياتي يرفض التجديد مع كريستال بالاس

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن اللاعب السنغالي شيخو كوياتي لاعب نادي كريستال بالاس في طريقه للرحيل بالمجان بنهاية الموسم الحالي، وهو الأمر الذي تخشاه إدارة النادي.

وينتهي عقد كوياتي مع كريستال بالاس بنهاية الموسم الحالي.

Cheikhou Kouyaté, #AFCON2021 winner 🏆

We are so happy for you and your country, Cheikhi 🇸🇳 pic.twitter.com/aJsIuLrO4p

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) February 6, 2022