يفضل الانتقال لنادي الاتحاد.. شيخو كوياتي يرفض التجديد مع كريستال بالاس

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن اللاعب السنغالي شيخو كوياتي لاعب نادي كريستال بالاس في طريقه للرحيل بالمجان بنهاية الموسم الحالي، وهو الأمر الذي تخشاه إدارة النادي.

وينتهي عقد كوياتي مع كريستال بالاس بنهاية الموسم الحالي.

Cheikhou Kouyaté, #AFCON2021 winner 🏆 We are so happy for you and your country, Cheikhi 🇸🇳 pic.twitter.com/aJsIuLrO4p — Crystal Palace F.C. (@CPFC) February 6, 2022

وقالت صحيفة ”ذا صن“، إن إدارة نادي الاتحاد السعودي عرضت على شيخو كوياتي عرضا ماليا كبيرا؛ ما جعل اللاعب يفضل الانتقال إليه في الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة أن كريستال بالاس ينوي عقد مفاوضات مع كوياتي بشأن تجديد عقده خلال الأسابيع المقبلة، حيث ينتهي عقده مع كريستال بالاس في الصيف المقبل، ولم يتوصل النادي لاتفاق حتى الآن مع اللاعب السنغالي بشأن التجديد.

ويتميز كوياتي البالغ من العمر 32 عاما بقدرات بدنية عالية، كما يعرف بسرعته وقوته ويلعب مع منتخب السنغال الأول منذ عام 2012.

ولعب كوياتي ما يزيد قليلا عن ساعة من نهائي كأس الأمم الأفريقية، الأحد الماضي، أمام مصر، حيث فاز منتخب السنغال بركلات الترجيح بعد التعادل 0/0، وهو أول لقب للسنغال في البطولة.

ولعب كوياتي لعدة أندية، مثل بروكسل وآندرلخت وكورتريك (إعارة) وويستهام يونايتد، قبل انتقاله لكريستال بالاس في 2018.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن كوياتي لعب 18 مباراة مع كريستال بالاس الموسم الحالي، صنع فيها هدفا وحيدا، ولعب كوياتي لآندرلخت 206 مباريات سجل فيها 6 أهداف وصنع 7، كما لعب 147 مباراة مع ويستهام سجل فيها 15 هدفا وصنع 10.

خطوة نحو اللقب

وخطا الاتحاد خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري السعودي الغائب عن الفريق منذ سنوات طويلة، بعدما تفوق 3/0 على مطارده النصر على استاد (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة، يوم الجمعة، في قمة مباريات الجولة الـ20 من المسابقة.

ووقَّع المهاجم البرازيلي رومارينيو ريكاردو دا سيلفا الهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة، سددها على يسار وليد عبدالله حارس النصر، وجاء احتساب ركلة الجزاء بعد تدخل من أنسيلمو دي مورايس على عبدالرزاق حمدالله.

ونجح الاتحاد بتعزيز تقدمه بعدما سجل له عبدالعزيز علي البيشي الهدف الثاني بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 30، مستغلًا كرة عرضية من عبدالرزاق حمدالله.

ووقَّع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله ثالث أهداف الاتحاد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 68.

ورفع الفوز رصيد الاتحاد إلى 47 نقطة من 19 مباراة، في صدارة ترتيب الدوري السعودي، وحقق العميد الفوز الخامس عشر، في حين تعادل مرتين وخسر مرتين.