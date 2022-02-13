حسام غالي: لا أعرف كيف تم ترشيح الهلال للفوز على الأهلي؟ (فيديو)

أعرب حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ولاعب الفريق السابق، عن اندهاشه من الترشيحات التي صبت في صالح تفوق الهلال على الأهلي قبل مواجهتهما، مساء أمس السبت، في كأس العالم للأندية، التي أقيمت بالإمارات.

ونجح الأهلي في التتويج بالميدالية البرونزية بعد الفوز على الهلال السعودي ‏بأربعة أهداف دون رد، في مباراة تحديد المركز الثالث.‏

وقال غالي في تصريحات عبر قناة ”أبوظبي الرياضية“: ”الأهلي دائمًا يطمع في الأفضل، حصلنا على ميداليتين برونزيتين من قبل، وكنا نريد أن نحصد مركزا متقدما أكثر، ولكن لم نستطع وإن شاء الله التعويض في المرات المقبلة“.

وأضاف ”الأهلي معتاد أن يكون على منصات التتويج، ولو لم نكن حصدنا البرونزية هذه النسخة كان سيكون أمرًا مؤسفًا، ولكن بالتأكيد أن نحصدها على حساب فريق كبير مثل الهلال فهذا شيء مُرض“.

وتابع ”كنت أرى التركيز لدى اللاعبين، وكانوا عازمين على الفوز وكان ظاهرا التركيز، لا أعرف كيف يتم ترشيح الهلال للفوز على الأهلي، (بناءً على إيه؟!)، الأهلي فريق كبير، يدخل ضد أي منافس وهدفه الفوز، مهما كانت الظروف، الأهلي لا يتأثر، وكما يقال الأهلي بمن حضر“.

حسام غالي: الأهلي اعتاد الحضور على منصة التتويج ولا أعرف لماذا كانت الترشيحات للهلال#المونديال#كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/UyQ9OeO8bm — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 12, 2022

وأردف ”قائمة الأهلي كبيرة وأي لاعب قادر على ارتداء القميص الأحمر وسيؤدي في أي وقت، ولدينا أكثر من 30 لاعبا وأي لاعب قادر على تمثيل الفريق في أي مباراة“.

وعن قرار اعتزال وليد سليمان، لاعب الفريق، أشار غالي ”سنفتقد وليد سليمان كثيرًا وستفتقده جماهير الأهلي، كان زميل ملعب وأحبه وأقدره لأنه من اللاعبين الذين أخلصوا للأهلي، وأتمنى له التوفيق في مسيرته بعد كرة القدم“.

وحصد الأهلي بطل أفريقيا الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية لكرة القدم للعام الثاني على التوالي بعد الفوز 4-صفر على تسعة لاعبين من الهلال السعودي بطل آسيا، يوم السبت.

وسجل المدافع ياسر إبراهيم هدفين للأهلي في الدقيقتين الثامنة والـ17، وبينهما نال ماثيو بيريرا لاعب الهلال بطاقة حمراء.

ولعب الهلال بتسعة لاعبين لأكثر من ساعة بعد طرد لاعب الوسط محمد كنو في الدقيقة الـ28.

وجعل الأهلي، الذي خسر في قبل النهائي أمام بالميراس البرازيلي، النتيجة 3-صفر بواسطة أحمد عبد القادر قبل الاستراحة، ثم أضاف عمرو السولية الهدف الرابع بتسديدة قوية في الدقيقة الـ64.

وانتزع الأهلي المركز الثالث في كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد 2006 و2021.