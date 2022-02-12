صالح النعيمة إثر خسارة الهلال أمام الأهلي: حان الوقت لرحيل المدرب ومحاسبة المقصر من اللاعبين

طالب صالح النعيمة، نجم نادي الهلال السعودي الأسبق، بضرورة رحيل البرتغالي ليوناردو جارديم، مدرب الفريق، بعد الخسارة أمام الأهلي المصري، مساء اليوم السبت، على ملعب آل نهيان في الإمارات، في كأس العالم للأندية.

وتوج الأهلي للعام الثاني على التوالي بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية، إثر فوزه الكبير على الهلال برباعية نظيفة، في مباراة تحديد المركز الثالث.

وكتب النعيمة عبر حسابه على ”تويتر“: ”الجميع يتحمل ما حدث اليوم.. اللاعبون دخلوا اللقاء بغرور وتعالٍ.. والمدرب ساعد في ذلك بدخوله بتغييرات غير منطقية هذا الوقت“.

وأضاف: ”لم يعد هناك مجال للمكابرة، فقد حان الوقت لرحيل المدرب، ومحاسبة المقصر من اللاعبين“.

الجميع يتحمل ماحدث اليوم ..

اللاعبين دخلوا اللقاء بغرور وتعالي ..

والمدرب ساعد في ذلك بدخولة بتغييرات غير منطقية هذا الوقت ..

لم يعد هناك مجال للمكابرة فقد حان الوقت لرحيل المدرب، ومحاسبة المقصر من اللاعبين .. — صالح النعيمه (@S_AlNeayma) February 12, 2022

واكتفى الهلال السعودي بحصد المركز الرابع للمرة الثانية في تاريخه بالبطولة، في مشاركته الثانية بعد نسخة 2019 التي احتضنتها قطر.

وحفر الفريق الأحمر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ البطولة بعد أن أصبح أول نادٍ يحصد الميدالية البرونزية 3 مرات (2006 و2021 و2022)، منها مرتان متتاليتان، في مشاركاته الـ7 في البطولة.

وسجل المدافع ياسر إبراهيم هدفين للأهلي في الدقيقتين الثامنة و17، وبينهما نال ماثيو بيريرا لاعب الهلال بطاقة حمراء.

ولعب الهلال بتسعة لاعبين لأكثر من ساعة من اللعب، بعد طرد لاعب الوسط محمد كنو في الدقيقة 28.

وجعل الأهلي، الذي خسر في قبل النهائي أمام بالميراس البرازيلي، النتيجة 3-صفر بوساطة أحمد عبد القادر قبل الاستراحة، ثم أضاف عمرو السولية الهدف الرابع بتسديدة قوية في الدقيقة 64.

جارديم عقب هزيمة الهلال أمام الأهلي: لعبنا باستهتار كلفنا الخسارة الثقيلة https://t.co/rN7uXAKqMp pic.twitter.com/ahIAoWz8AD — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 12, 2022

وقال بيتسو موسيماني مدرب الأهلي: ”أعرف أننا لم نتحسن في لون الميدالية (مقارنة بالعام الماضي)، لكن نحن سعداء والمشجعون سعداء“.

وأضاف: ”حضرنا دون العديد من اللاعبين بسبب الإصابات والغيابات، والحارس والقائد (محمد الشناوي) يعاني من إصابة، وأكرم توفيق أصيب، بالنسبة لي هذه الميدالية أهم من ميدالية العام الماضي“.

وافتتح الأهلي التسجيل بضربة رأس من المدافع إبراهيم بعد ركلة ثابتة نفذها علي معلول، ثم نال البرازيلي بيريرا بطاقة حمراء بسبب خطأ عنيف ضد السولية.

وخرج كنو مطرودا أيضا بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد؛ بسبب الاعتداء على قدم إبراهيم مدافع الأهلي، الذي تابع ركلة ثابتة نفذها محمد هاني، وأضاف الهدف الثاني في بداية مذهلة لبطل أفريقيا.

وتلقى عبد القادر تمريرة من معلول وراوغ أكثر من لاعب من الهلال ثم سدد كرة حاول الحارس محمد العويس إبعادها، لكنها دخلت مرماه.

واستبدل موسيماني لاعبيه هاني وطاهر محمد طاهر بين الشوطين؛ خوفا من حصول أي منهما على البطاقة الصفراء الثانية.

وسجل السولية الهدف الرابع بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء، ثم انفرد عبد القادر بمرمى الهلال وهز الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل.