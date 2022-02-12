جارديم عقب هزيمة الهلال أمام الأهلي: لعبنا باستهتار كلفنا الخسارة الثقيلة

علق البرتغالي لوناردو جارديم، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، على هزيمة فريقه، قائلا، إن ”فريقه لم يحترم الأهلي بالشكل المطلوب“.

وقال جارديم، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: ”الفريق لم يتصرف بشكل صحيح، ومنافسنا ممتاز ويشارك للمرة السابعة.. نعم لم نحترم الأهلي بالشكل المطلوب“.

وأضاف: ”لا أعتقد أن التغيير في التشكيل أثر علينا، كون اللاعبون الذين شاركوا مميزين أيضًا وعلى الجميع أن يحترم شعار الهلال، ولعبنا مباراة اليوم باستهتار كلفنا الخسارة الثقيلة“.

الأهلي يسقط الهلال برباعية ويتوج ببرونزية كأس العالم للأندية https://t.co/Pd8YTbhXwL pic.twitter.com/aTTRTOnZdi — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 12, 2022

حصد الأهلي بطل أفريقيا الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية لكرة القدم للعام الثاني على التوالي بعد الفوز 4-صفر على تسعة لاعبين من الهلال السعودي بطل آسيا اليوم السبت.

وسجل المدافع ياسر إبراهيم هدفين للأهلي في الدقيقتين الثامنة و17، وبينهما نال ماثيو بيريرا لاعب الهلال بطاقة حمراء.

ولعب الهلال بتسعة لاعبين لأكثر من ساعة من اللعب بعد طرد لاعب الوسط محمد كنو في الدقيقة 28.

وجعل الأهلي، الذي خسر في قبل النهائي أمام بالميراس البرازيلي، النتيجة 3-صفر بوساطة أحمد عبد القادر قبل الاستراحة، ثم أضاف عمرو السولية الهدف الرابع بتسديدة قوية في الدقيقة 64.

وانتزع الأهلي المركز الثالث في كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد 2006 و2021.

وقال بيتسو موسيماني مدرب الأهلي ”أعرف أننا لم نتحسن في لون الميدالية (مقارنة بالعام الماضي) لكن نحن سعداء والمشجعون سعداء“.

وأضاف: ”حضرنا دون العديد من اللاعبين بسبب الإصابات والغيابات، والحارس والقائد (محمد الشناوي) يعاني من إصابة وأكرم توفيق أصيب، بالنسبة لي هذه الميدالية أهم من ميدالية العام الماضي“.

وافتتح الأهلي التسجيل بضربة رأس من المدافع إبراهيم بعد ركلة ثابتة نفذها علي معلول، ثم نال البرازيلي بيريرا بطاقة حمراء بسبب خطأ عنيف ضد السولية.

وخرج كنو مطرودا أيضا بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد بسبب الاعتداء على قدم إبراهيم مدافع الأهلي الذي تابع ركلة ثابتة نفذها محمد هاني وأضاف الهدف الثاني في بداية مذهلة لبطل أفريقيا.

وتلقى عبد القادر تمريرة من معلول وراوغ أكثر من لاعب من الهلال ثم سدد كرة حاول الحارس محمد العويس إبعادها لكنها دخلت مرماه.

واستبدل موسيماني لاعبيه هاني وطاهر محمد طاهر بين الشوطين خوفا من حصول أي منهما على البطاقة الصفراء الثانية.

وسجل السولية الهدف الرابع بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء، ثم انفرد عبد القادر بمرمى الهلال وهز الشباك لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل.