تعليق مثير من وليد الفراج بعد خسارة الهلال الثقيلة أمام الأهلي

نشر الإعلامي الرياضي وليد الفراج تغريدة مثيرة تعليقا على خسارة فريق الهلال السعودي أمام نظيره الأهلي المصري، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم السبت، في كأس العالم للأندية المقامة بالإمارات.

وحصد الأهلي بطل أفريقيا الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية لكرة القدم للعام الثاني على التوالي بعد الفوز 4-صفر على تسعة لاعبين من الهلال السعودي بطل آسيا اليوم السبت.

وقال الفراج في تغريدته: ”عك في عك في عك.. ختامها عك بمعايير عالمية“.

عك في عك في عك ..

ختامها عك بمعايير عالمية . — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) February 12, 2022

وانتقل الأهلي للعب على لقاء المركز الثالث والرابع بعد الخسارة من بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية، بينما انتقل الهلال السعودي للعب المباراة ذاتها بعد الخسارة من تشيلسي الإنجليزي بهدف نظيف في نصف النهائى الآخر.

كان الأهلي قد استهل مشواره في بطولة الأندية بالفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد، بينما نال الهزيمة من بالميراس بهدفين دون رد، في مواجهة نصف النهائي.

بينما الهلال كان قد انتصر على الجزيرة بنتيجة 6- 1، ثم تلقى الخسارة من تشيلسي بهدف في مباراة قبل النهائي.

وسجل المدافع ياسر إبراهيم هدفين للأهلي في الدقيقتين الثامنة و17، وبينهما نال ماثيو بيريرا لاعب الهلال بطاقة حمراء.

ولعب الهلال بتسعة لاعبين لأكثر من ساعة من اللعب بعد طرد لاعب الوسط محمد كنو في الدقيقة 28.

وجعل الأهلي، الذي خسر في قبل النهائي أمام بالميراس البرازيلي، النتيجة 3-صفر بواسطة أحمد عبد القادر قبل الاستراحة، ثم أضاف عمرو السولية الهدف الرابع بتسديدة قوية في الدقيقة 64.

وانتزع الأهلي المركز الثالث في كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد 2006 و2021.

وسيلعب بالميراس ضد تشيلسي بطل أوروبا في نهائي كأس العالم للأندية في أبوظبي في وقت لاحق اليوم.