مباراة الأهلي ضد الهلال.. طرد بيريرا وكنو والفريق الأحمر يتقدم بثلاثية في الشوط الأول (فيديو)

تعرض نادي الهلال السعودي لصدمة كبيرة في مواجهته ضد الأهلي المصري، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ببطولة كأس العالم للأندية 2021.
ويسدل الستار، مساء اليوم السبت، على بطولة كأس العالم للأندية، التي انطلقت في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 3 فبراير الجاري، وذلك بمباراتي الهلال والأهلي، ثم تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي، في النهائي.
ويخوض الهلال، مباراته أمام الأهلي، بعد السقوط ضد تشيلسي، بهدف مقابل لا شيء، في ملحمة كروية كبرى، بينما خسر الفريق المصري، ضد بالميراس (0-2).
والهلال كان قد فاز في مباراته الأولى بالبطولة ”ربع النهائي“، بسداسية مقابل هدف، على فريق الجزيرة الإماراتي.
وفي الدقيقة 14 من عمر المباراة، أشهر الحكم، كرتا أحمر مباشرا، للنجم البرازيلي ماثيوس بيريرا، صانع ألعاب نادي الهلال.
وتحصل بيريرا، على الكارت الأحمر؛ بعد تدخله العنيف على قدم عمرو السولية، لاعب الأهلي.
طرد بيريرا لاعب الهلال#الهلال_الأهلي #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/ziVIqTl8ps
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 12, 2022
ولم يكتف الهلال بهذا الطرد ولكن محمد كنو لاعب الفريق هو الآخر حصل على كارت أحمر مباشر بعد اعتدائه على ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، دون كرة في الدقيقة 28.
لقطة طرد محمد كنو بعد تهور غريب #الهلال_الأهلي_المصري #الهلال_الاهلي #كأس_العالم_للأندية
— Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 12, 2022
ويتقدم الأهلي على الهلال بثلاثية نظيفة سجلها ياسر إبراهيم (هدفين) في الدقيقتين 8 و17، وأحمد عبدالقادر في الدقيقة 40.
ولم يحرز ياسر إبراهيم للفريق الأحمر قبل اليوم، منذ أن هز شباك سيراميكا كليوباترا يوم 7 أغسطس الماضي، في الدوري المصري الممتاز.
🔴 هدف تقدم الأهلي على الهلال برأسية ياسر إبراهيم.#الهلال_الاهلي #الهلال_الأهلي_المصري #الاهلي
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— Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 12, 2022
ياسر ابراهيم يسجل الثاني للنادي #الاهلي في مرمى #الهلال#الهلال_الأهلي_المصري #الهلال_الاهلي
— Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 12, 2022
هدف تاريخي بمهارة نادرة .. أحمد عبدالقادر يجعلها ثلاثية#الهلال_الأهلي_المصري #الهلال_الاهلي
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— Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 12, 2022
تاريخ المواجهات
بدأت لقاءات الفريقين في تصفيات البطولة العربية للأندية أبطال الكؤوس، العام 1989، في السعودية، وانتهت بالتعادل بنتيجة 1/1، وسجل للهلال إبراهيم الجرمان، وأحرز للأهلي طاهر أبو زيد.
ولعب الفريقان في بطولة كأس النخبة العربية، العام 1995، في السعودية، وفاز الأهلي بهدف دون ردٍ سجله الغاني أحمد فيلكس، كما تغلب الأهلي في نصف نهائي بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري، العام 1996، في مصر، وفاز الأهلي بنتيجة 2/1 بالهدف الذهبي بعدما سجل يوسف الثنيان للهلال، وأحرز للأهلي أحمد عبدالمنعم كشري، ثم أحرز أحمد نخلة الهدف الذهبي.
وفاز الهلال في دورة الصداقة الدولية، العام 1998، في اللقاء النهائي على حساب الأهلي بنتيجة 1/0 بهدف عبدالله الجمعان، وتقابل الفريقان وديًا، العام 2013، وتعادلا 1/1، وسجل للأهلي أحمد شكري، وأحرز للهلال يوو بيونغ سوو.