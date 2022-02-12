مباراة الأهلي ضد الهلال.. طرد بيريرا وكنو والفريق الأحمر يتقدم بثلاثية في الشوط الأول (فيديو)

تعرض نادي الهلال السعودي لصدمة كبيرة في مواجهته ضد الأهلي المصري، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ببطولة كأس العالم للأندية 2021.

ويسدل الستار، مساء اليوم السبت، على بطولة كأس العالم للأندية، التي انطلقت في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 3 فبراير الجاري، وذلك بمباراتي الهلال والأهلي، ثم تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي، في النهائي.

ويخوض الهلال، مباراته أمام الأهلي، بعد السقوط ضد تشيلسي، بهدف مقابل لا شيء، في ملحمة كروية كبرى، بينما خسر الفريق المصري، ضد بالميراس (0-2).

والهلال كان قد فاز في مباراته الأولى بالبطولة ”ربع النهائي“، بسداسية مقابل هدف، على فريق الجزيرة الإماراتي.

وفي الدقيقة 14 من عمر المباراة، أشهر الحكم، كرتا أحمر مباشرا، للنجم البرازيلي ماثيوس بيريرا، صانع ألعاب نادي الهلال.

وتحصل بيريرا، على الكارت الأحمر؛ بعد تدخله العنيف على قدم عمرو السولية، لاعب الأهلي.

ولم يكتف الهلال بهذا الطرد ولكن محمد كنو لاعب الفريق هو الآخر حصل على كارت أحمر مباشر بعد اعتدائه على ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، دون كرة في الدقيقة 28.

ويتقدم الأهلي على الهلال بثلاثية نظيفة سجلها ياسر إبراهيم (هدفين) في الدقيقتين 8 و17، وأحمد عبدالقادر في الدقيقة 40.

ولم يحرز ياسر إبراهيم للفريق الأحمر قبل اليوم، منذ أن هز شباك سيراميكا كليوباترا يوم 7 أغسطس الماضي، في الدوري المصري الممتاز.

هدف تاريخي بمهارة نادرة .. أحمد عبدالقادر يجعلها ثلاثية#الهلال_الأهلي_المصري #الهلال_الاهلي

pic.twitter.com/xeN2MHl0lG — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 12, 2022

تاريخ المواجهات

بدأت لقاءات الفريقين في تصفيات البطولة العربية للأندية أبطال الكؤوس، العام 1989، في السعودية، وانتهت بالتعادل بنتيجة 1/1، وسجل للهلال إبراهيم الجرمان، وأحرز للأهلي طاهر أبو زيد.

ولعب الفريقان في بطولة كأس النخبة العربية، العام 1995، في السعودية، وفاز الأهلي بهدف دون ردٍ سجله الغاني أحمد فيلكس، كما تغلب الأهلي في نصف نهائي بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري، العام 1996، في مصر، وفاز الأهلي بنتيجة 2/1 بالهدف الذهبي بعدما سجل يوسف الثنيان للهلال، وأحرز للأهلي أحمد عبدالمنعم كشري، ثم أحرز أحمد نخلة الهدف الذهبي.

وفاز الهلال في دورة الصداقة الدولية، العام 1998، في اللقاء النهائي على حساب الأهلي بنتيجة 1/0 بهدف عبدالله الجمعان، وتقابل الفريقان وديًا، العام 2013، وتعادلا 1/1، وسجل للأهلي أحمد شكري، وأحرز للهلال يوو بيونغ سوو.