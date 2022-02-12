أنمار الحائلي يرد على إمكانية استقالته من رئاسة نادي الاتحاد (فيديو)

كشف أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنه لا ينوي تقديم استقالته، مبينًا أنه ينوي التقدم لفترة رئاسية جديدة.

وقال الحائلي في تصريحات عبر برنامج ”أكشن مع وليد“: ”البعض تمنوا استقالتي أو انهيار الفريق، ولكني لن أتقدم باستقالتي، ولن أعين شخصًا للرد على الشائعات فقط“.

أنمار الحائلي – رئيس #الاتحاد : أطلب من الجماهير أن تحضر المباريات القادمة "متعشين ومرتاحين" لأنها كلها 90 دقيقة .. لن أقدم استقالتي وهذه أمنيات البعض وسأتقدم لفترة رئاسة جديدة .. البكائيات لن تفيد أحدًا داخل الملعب ⁧#الاتحاد_النصر

⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/3OjjzDKUld — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 11, 2022

وعبر الحائلي عن سعادته بفوز الاتحاد على النصر في قمة الجولة الـ20 من الدوري السعودي وأشار إلى أن الفوز ”جاء بفضل من الله ثم جهد اللاعبين والإداريين، وتمنى لو تواجد الجمهور بالمباراة

وطلب من الجماهير حضور المباريات القادمة، وأنه لا قرارات انضباطية لأنها كلها 90 دقيقة“.

وعن رأيه بقرار منع جماهير الاتحاد من حضور مباراة النصر، قال الحائلي: ”نثق في منظومتنا الرياضية، وبعض الأمور سيتم توضيحها خلال الفترة القادمة، وإذا غاب الجمهور نحضر مكانهم في المدرجات“.

وقال الحائلي: ”عبدالرزاق حمدالله لاعب ضمن مجموعة اللاعبين، وكلهم على قدر المستوى ولم يقصروا، ونهدي الفوز للاعبين الغائبين بسبب الإصابة، مثل حجازي وكورنادو وكافة اللاعبين“.

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وكان الاتحاد قد حقق فوزًا كبيرًا على نظيره النصر بنتيجة (3-0)، في مباراة القمة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ”الجوهرة المشعة“، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين أمس الجمعة.

وحافظ الاتحاد على صدارته ورفع رصيده إلى 47 نقطة من 19 مباراة، مع تبقي مباراة مؤجلة أمام الهلال.

ونجح المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم نادي الاتحاد في تسجيل الهدف الثالث للعميد أمام ناديه السابق النصر، أمس الجمعة.

تاليسكا ينتقد خيسوس مانزانو حكم مباراة الاتحاد والنصر بعد طرده (صورة) https://t.co/iuxCa5fFbD pic.twitter.com/rDOAfDBnUJ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 12, 2022

ووقع حمدالله الهدف الثالث للاتحاد على النصر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ليحتفل مع زملائه، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وكانت هذه أول مواجهة بين حمدالله وناديه السابق النصر، بعد أن قرر العالمي فسخ عقد اللاعب في نوفمبر الماضي، قبل أن ينضم في ديسمبر لنادي الاتحاد في صفقة انتقال حر.

وتسبب النجم المغربي بركلة جزاء جاء منها الهدف الأول للاتحاد، وقعها البرازيلي رومارينيو، كما صنع الهدف الثاني الذي سجله عبدالعزيز علي البيشي، وسجل حمدالله الهدف الثالث