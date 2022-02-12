الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الهلال ضد الأهلي في كأس العالم للأندية

تتجه الأنظار، اليوم السبت، إلى ملعب (آل نهيان) في العاصمة الإماراتية أبوظبي لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين الأهلي المصري بطل أفريقيا، والهلال السعودي بطل آسيا، في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ أبرز ملامح مواجهة الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية، فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين الأهلي والهلال الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية إكسترا في الإمارات بصوت المعلق عامر عبدالله، وقناة SSC7 في السعودية بصوت المعلق مشاري القرني.

مشوار الفريقين

خاض الأهلي مواجهة قوية ضد مونتيري المكسيكي في الدور الثاني للمونديال، وفاز بطل أفريقيا بنتيجة 1/0، ثم خسر في نصف النهائي على يد بالميراس البرازيلي بنتيجة 0/2.

ولعب الهلال ضد الجزيرة الإماراتي في الدور الثاني للمونديال، وفاز الهلال بنتيجة 6/1، ثم خسر في نصف النهائي على يد تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 0/1.

ويدير الحكم الفرنسي كليمنت توربان المباراة، وهي ثاني مواجهة على التوالي يديرها هذ الحكم للأهلي بعد إدارته لمباراة بالميراس.

بيتسو موسيماني |🗣

💬"نسعى لحصد البرونزية.. وجمهور الأهلي يشجع الفريق ولا يشجعني بشكل شخصي، وأتمنى أن نظل سويا لكي نكتب معا المزيد من تاريخ البطولات للنادي الكبير"🦅 pic.twitter.com/IZauAMba9d — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 11, 2022

تاريخ المواجهات

بدأت لقاءات الفريقين في تصفيات البطولة العربية للأندية أبطال الكؤوس، العام 1989، في السعودية، وانتهت بالتعادل بنتيجة 1/1، وسجل للهلال إبراهيم الجرمان، وأحرز للأهلي طاهر أبوزيد.

ولعب الفريقان في بطولة كأس النخبة العربية، العام 1995، في السعودية، وفاز الأهلي بهدف دون ردٍ سجله الغاني أحمد فيلكس، كما تغلب الأهلي في نصف نهائي بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري، العام 1996، في مصر، وفاز الأهلي بنتيجة 2/1 بالهدف الذهبي بعدما سجل يوسف الثنيان للهلال، وأحرز للأهلي أحمد عبدالمنعم كشري، ثم أحرز أحمد نخلة الهدف الذهبي.

وفاز الهلال في دورة الصداقة الدولية، العام 1998، في اللقاء النهائي على حساب الأهلي بنتيجة 1/0 بهدف عبدالله الجمعان، وتقابل الفريقان وديًا، العام 2013، وتعادلا 1/1، وسجل للأهلي أحمد شكري، وأحرز للهلال يوو بيونغ سوو.

أوراق الأهلي

يخوض الأهلي مواجهة الهلال باحثًا عن تحقيق الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه بعدما حقق هذا الإنجاز من قبل في نسخة 2006 مع مدربه الأسبق البرتغالي مانويل جوزيه، ونسخة 2020 مع مدربه الحالي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه جاهز لمواجهة الهلال الصعبة، خاصة أن بطل آسيا أحد الفرق المميزة التي تملك العديد من النجوم الذين لعبوا من قبل في أوروبا، والدوري الإنجليزي.

وأشار إلى أنه حاول حصد ميدالية بلون مختلف في النسخة الحالية لمونديال الأندية، ولكن الظروف لم تخدمه، خاصة أن الفريق خاض إعدادًا صعبًا قبل انطلاق المونديال مع غياب عدة لاعبين للمشاركة مع المنتخب في كأس العرب، ثم كأس الأمم الأفريقية بجانب ظروف الإصابات والغيابات.

ويغيب عن الأهلي في مواجهة الهلال الثنائي محمد مجدي أفشة، وأيمن أشرف، للإيقاف، بجانب قائمة المصابين التي تضم: حارس المرمى محمد الشناوي، وبيرسي تاو، وبدر بانون.

رامي ربيعة |🗣

💬"نتمنى تحقيق الفوز ونسعى لتقديم كل ما لدينا غدا للتتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم وإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان"🦅 pic.twitter.com/r5WEgXkKL8 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 11, 2022

ويعتمد الأهلي على تشكيلة تضم حارس المرمى علي لطفي، وأمامه خط الدفاع الذي يضم: حمدي فتحي، وبجواره ياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، أو محمد عبدالمنعم، الذي عاد من الإعارة إلى فيوتشر.

ويقود خط الوسط المالي أليو ديانغ، وبجواره عمرو السولية، ويمينًا محمد هاني، ويسارًا التونسي علي معلول، بينما يقود خط الهجوم محمد شريف، وخلفه حسين الشحات، وطاهر محمد طاهر، أو أحمد عبدالقادر.

وقال مختار مختار نجم الأهلي الأسبق، ومدرب الوحدة السعودي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن الأهلي لا يعيش أفضل أحواله في مونديال الأندية بسبب الظروف الصعبة التي يواجهها.

وأكد أن نصيحته لـ“موسيماني“ ألا يلعب بنفس الطريقة، ويعود إلى طريقته 4/2/3/1 حتى في غياب أفشة، فهناك أحمد عبد القادر، ووليد سليمان، لديهما القدرة على شغل دور صانع الألعاب.

وأوضح أن الأهلي بحاجة للتركيز دفاعيًا، وعدم ترك أي مساحات لمنافسه الذي يملك قوة هجومية جبارة بوجود لاعبين أجانب على أعلى مستوى.

أسلحة الهلال

يأمل الهلال مع مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم تحقيق ميدالية مونديالية للمرة الأولى في تاريخ الأندية السعودية.

وأكد جارديم في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن الهلال لديه هدف وهو الحصول على الميدالية البرونزية بعد ضياع حلم التأهل للنهائي بالخسارة أمام تشيلسي.

وأشار إلى أن المواجهة لن تكون سهلة، خاصة أن الأهلي يملك نفس الطموح، ولديه جماهيرية وقدرات من اللاعبين المميزين.

وتبدو فرص مشاركة سلمان الفرج ضعيفة بعض الشيء في مباراة الأهلي، بينما يعتمد جارديم على تشكيلته التي تضم حارس المرمى محمد العويس، وأمامه رباعي خط الدفاع: علي آل بليهي، والكوري الجنوبي جانج هيون سو، ويمينًا محمد البريك، ويسارًا ياسر الشهراني.

ويقود خط الوسط محمد كنو، وبجواره الكولومبي غوستافو كويلار، ويمينًا البرازيلي ماتيوس بيريرا، ويسارًا سالم الدوسري، مع ثنائي الهجوم: المالي موسى ماريغا، والنيجيري أوديون إيغالو.

وقال سعد المنصور لاعب الهلال السابق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المواجهة لن تكون سهلة، لأنها بمثابة قمة عربية مميزة، وهناك جماهيرية كبيرة للفريقين.

وأشار إلى أن الأداء الذي قدمه الهلال أمام تشيلسي قد يؤثر بالسلب على الفريق، خاصة أن الهلال لعب مباراة رائعة يفخر بها كل مشجع عربي.

وأوضح أن الأهلي فريق لا يستهان به، ولديه نجوم كبار، ومدرب مميز، مؤكدًا أن المباراة لن تكون سهلة بين الفريقين.