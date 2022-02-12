مشادة كلامية بين حامد البلوي المدير التنفيذي للاتحاد ومراسل قنوات SSC (فيديو)

انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحامد البلوي المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أثناء مشادة كلامية مع عمار باحكيم مراسل قنوات SSC عقب فوز فريقه 3/0 على النصر في قمة المرحلة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين أمس الجمعة.

وبدا البلوي في مقطع الفيديو يتحدث بصوت مرتفع إلى باحكيم وسط محاولات من رجال الأمن لتهدئته والفصل بين الطرفين، وذلك رغم فوز الاتحاد واقترابه من التتويج بلقب الدوري السعودي.

فيديو متداول.. مشادة كلامية بين المدير التنفيذي لنادي الاتحاد حامد البلوي و مراسل قنوات SSC عمار باحكيم بعد مباراة #الاتحاد_النصر. pic.twitter.com/20t9kcYPpT — الموجز السعودي (@saudistuff) February 11, 2022

ولم يتضح بعد سبب المشادة الكلامية بين البلوي وباحكيم مراسل القنوات الناقلة الحصرية لمباريات الدوري السعودي للمحترفين عقب المباراة.

وقال البلوي عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“ عقب المباراة: ”مليون مبروك الفوز الكبير.. فرحتنا ناقصة بغياب جمهور الذهب.. أشكر اللاعبين على ما قدموه وإسعاد عشاق العميد.. المشوار مازال طويلا، وأمامنا مباريات في غاية الأهمية نسعى إن شاء الله للانتصار فيها وإهداء الاتحاديين أغلى لقب“.

وسجل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله هدفا وتسبب في اثنين آخرين في شباك فريقه السابق النصر ليقود الاتحاد المتصدر إلى فوز ثمين وقطع خطوة مهمة نحو استعادة لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ 2009.

قرارات خيسوس مانزانو تثير جدلًا تحكيميًا في مباراة الاتحاد والنصر (فيديو) https://t.co/XhZoFL2PdV pic.twitter.com/fvnMWtJxEr — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 11, 2022

وحقق الاتحاد فوزه العاشر على التوالي لأول مرة في تاريخه في موسم واحد وكرر انتصاره على غريمه بعد الفوز 3/1 في سبتمبر/ أيلول الماضي، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة من 19 مباراة بفارق 7 نقاط عن الشباب أقرب منافسيه الذي لعب مباراة أكثر، بينم ظل النصر في المركز الثالث بفارق تسع نقاط عن القمة.

وشهدت المباراة بعض القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، حيث أشهر الحكم الإسباني خيسوس مانزانو بطاقة حمراء مباشرة للبرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر عقب ساعة من بداية المباراة التي أقيمت في جدة.

كما احتسب ركلة جزاء للاتحاد بعد خمس دقائق من البداية بعد دعس أنسيلمو لاعب النصر على قدم حمد الله ليحتسب الحكم الإسباني البالغ عمره 38 عاما ركلة جزاء للاتحاد سجل منها رومارينيو الهدف الأول لأصحاب الأرض.

ولم يرجع مانزانو إلى تقنية الفيديو طوال المباراة رغم أهمية القرارات التي اتخذها خلال المباراة المهمة للفريقين وأبرزها ركلة الجزاء وطرد تاليسكا ببطاقة حمراء مباشرة.