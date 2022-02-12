تاليسكا ينتقد خيسوس مانزانو حكم مباراة الاتحاد والنصر بعد طرده (صورة)

انتقد البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر الحكم الإسباني خيسوس مانزانو الذي أدار قمة الفريق أمام الاتحاد في جدة في الدوري السعودي للمحترفين والتي خسرها العالمي 0/3.

وسجل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله هدفًا وتسبب في اثنين آخرين في شباك فريقه السابق النصر ليقود الاتحاد المتصدر إلى فوز ثمين، وقطع خطوة مهمة نحو استعادة لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ 2009.



وحقق الاتحاد فوزه العاشر على التوالي لأول مرة في تاريخه في موسم واحد وكرر انتصاره على غريمه بعد الفوز 3/1، في سبتمبر/ أيلول الماضي، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة من 19 مباراة بفارق 7 نقاط عن الشباب أقرب منافسيه والذي لعب مباراة أكثر، بينم ظل النصر في المركز الثالث بفارق 9 نقاط عن القمة.

وقال تاليسكا البالغ من العمر 28 عامًا عبر حسابه على موقع ”تويتر“ باللغة الإنجليزية: ”في البداية أريد تهنئة زملائي الذين قاتلوا حتى النهاية. لقد قدمنا مباراة رائعة، وأريد توجيه الشكر أيضًا إلى حكم المباراة الذي قدم مباراة عظيمة“.

✅ تسبب بركلة الجزاء

🅰️ صنع الثاني

⚽️ سجل الثالث 👀 أوصف "حمدالله" بأول حرف من اسمك؟ 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/oecgxVLHki — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 11, 2022

وأضاف: ”كانت الكارثة الأولى التي ارتكبها الحكم احتساب ركلة جزاء ضدنا ثم طرده لي. وكانت الكارثة الأوضح أننا لعبنا أمام كل شيء وكل شخص، وهذا أول طرد مباشر لي في مسيرتي، وقد فعل الحكم هذه الكارثة“.

وتابع هداف النصر هذا الموسم والذي غادر الملعب بعد مرور نحو ساعة من البداية: ”أدرك أهميتي في النادي، لكننا سنواصل التركيز على هدفنا هذا الموسم، وهذه مسؤوليتي“.

مسلي آل معمر: ما حدث في مباراة الاتحاد والنصر مهزلة تحكيمية بكل المقاييس https://t.co/IwQ7fhPDln pic.twitter.com/6gSuKFqDR6 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 11, 2022

وداس أنسيلمو لاعب النصر قدم ”حمدالله“ ليحتسب الحكم الإسباني البالغ من العمر 38 عامًا ركلة جزاء للاتحاد سجل منها رومارينيو الهدف الأول لأصحاب الأرض، لكن فهد المرداسي الخبير التحكيمي في قنوات SSC الناقل الحصري للدوري السعودي قال إن هذا القرار غير صحيح، لأن “ قدم حمدالله كانت أعلى من قدم أنسيلمو، وبالتالي الاحتكاك جاء طبيعيًا، ولا توجد مخالفة وكان يجب استمرار اللعب“.

ونفى المرداسي تمامًا صحة قرار طرد تاليسكا ببطاقة حمراء مباشرة إثر التحام مع مواطنه البرازيلي برونو هنريكي في الدقيقة 59، حيث قال: ”إن ارتطام يد تاليسكا في صدر هنريكي لا يرتقي إلى السلوك المشين نهائيًا، وهو الأمر الذي يستوجب بطاقة حمراء مباشرة، لكن كان يمكن أن يحصل على إنذار، والحكم كان ينبغي أن يعود إلى تقنية الفيديو في قرار مهم كهذا“.

ولم يرجع مانزانو إلى تقنية الفيديو طوال المباراة رغم أهمية القرارات التي اتخذها خلال المباراة المهمة للفريقين، وأبرزها ركلة الجزاء، وطرد تاليسكا ببطاقة حمراء مباشرة.