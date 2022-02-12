نادي النصر يعلن خضوع حارسه وليد عبدالله لفحوصات طبية عقب الخسارة أمام الاتحاد

كشف نادي النصر السعودي عن خضوع حارسه وليد عبدالله لفحوصات طبية بعد خسارة الفريق أمام الاتحاد بنتيجة 0/3 على ملعب الجوهرة المشعة في قمة منافسات الجولة الـ20 من الدوري السعودي أمس الجمعة.

وكتب النصر عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”يتواجد قائد الفريق الكابتن وليد عبدالله في إحدى مستشفيات مدينة الرياض، حيث توجه إلى هناك بشكل عاجل فور وصول البعثة، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة“.

يتواجد قائد الفريق الكابتن وليد عبدالله في أحد مستشفيات مدينة الرياض، حيث توجه إلى هناك بشكل عاجل فور وصول البعثة، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. وسيبقى تحت الملاحظة مؤقتًا حتى الاطمئنان على سلامته بشكل كامل. ماتشوف شر إن شاء الله @waleed_a86 🙏 pic.twitter.com/Su5KmzWzFk — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 12, 2022

وأضاف النصر: ”سيبقى تحت الملاحظة مؤقتًا حتى الاطمئنان على سلامته بشكل كامل، ما تشوف شر إن شاء الله“.

فوز 3/0

وحقق نادي الاتحاد فوزًا مهمًا وثمينًا بنتيجة 3/0 على ضيفه النصر، في قمة مباريات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين، أمس الجمعة.

ووقَّع المهاجم البرازيلي رومارينيو ريكاردو دا سيلفا الهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة، سددها على يسار وليد عبدالله حارس النصر، وجاء احتساب ركلة الجزاء بعد تدخل من أنسيلمو دي مورايس على عبدالرزاق حمدالله.

ونجح الاتحاد بتعزيز تقدمه بعدما سجل له عبدالعزيز علي البيشي الهدف الثاني بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 30، مستغلًا كرة عرضية من عبدالرزاق حمدالله.

ووقَّع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله ثالث أهداف الاتحاد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 68.

ورفع الفوز رصيد الاتحاد إلى 47 نقطة من 19 مباراة، في صدارة ترتيب الدوري السعودي، وحقق العميد الفوز الخامس عشر، في حين تعادل مرتين وخسر مرتين.

ويتقدم الاتحاد بـ7 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني الذي لعب 20 مباراة، في حين جمدت الخسارة رصيد النصر عند 38 نقطة من 20 مباراة في المركز الثالث.

وخسر النصر للمرة السادسة، في حين تعادل مرتين، وحقق الفوز 12 مرة، علمًا بأنه خسر 1/3 أمام الاتحاد في الدور الأول.

وواصل الاتحاد سلسلة عدم الخسارة أمام النصر في مختلف المسابقات، إذ يعود آخر فوز للنصر على الاتحاد في مختلف المسابقات إلى ديسمبر 2018، عندما فاز 2/1 في الدوري السعودي بهدفي عبدالرزاق حمدالله.

ومنذ ذلك الحين تفوق الاتحاد على النصر في 5 مواجهات، وتعادلا في 3 مناسبات، وكلها بنتيجة 1/1.

وطرد الحكم الإسباني خيسوس مانزانو اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر ببطاقة حمراء مباشرة إثر التحام مع مواطنه البرازيلي برونو هنريكي في الدقيقة الـ 59.