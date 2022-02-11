مسلي آل معمر: ما حدث في مباراة الاتحاد والنصر مهزلة تحكيمية بكل المقاييس

انتقد مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي قرارات الحكم الإسباني ”خيسوس مانزانو“ الذي أدار مباراة القمة أمام الاتحاد في جدة، وانتهت بخسارة فريقه 0/3 في قمة المرحلة الـ20 من الدوري السعودي، يوم الجمعة.

وسجل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله هدفًا، وتسبب في اثنين آخرين في شباك فريقه السابق النصر، ليقود الاتحاد المتصدر إلى فوز ثمين، وقطع خطوة مهمة نحو استعادة لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ 2009.

ما حدث اليوم مهزلة تحكيمية بكل المقاييس. هل كان ال (فار) يعمل؟ لماذا المتضرر دائما واحد والمستفيدون دائما هم من ينافسونه؟ بماذا نفسر هذا التكرار؟ هناك من يصرف مئات الملايين وهناك من يعمل ويتعب وفي النهاية تغيب العدالة وبأحداث غريبة ولا تصدق. من المتسبب في ذلك؟ — مسلي آل معمر (@musalli9) February 11, 2022

وحقق الاتحاد فوزه العاشر على التوالي لأول مرة في تاريخه في موسم واحد، وكرر انتصاره على غريمه بعد الفوز 3/1، في سبتمبر/ أيلول الماضي، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة من 19 مباراة بفارق 7 نقاط عن الشباب أقرب منافسيه، والذي لعب مباريات أكثر، بينما ظل النصر في المركز الثالث بفارق 9 نقاط عن القمة.

وقال آل معمر عبر حسابه على ”تويتر“ عقب المباراة: ”ما حدث، اليوم، مهزلة تحكيمية بكل المقاييس. هل كان (الـفار) يعمل؟ لماذا المتضرر دائمًا واحد، والمستفيدون دائمًا هم من ينافسونه؟ بماذا نفسر هذا التكرار؟.

وأضاف: ”هناك من يصرف مئات الملايين، وهناك من يعمل ويتعب، وفي النهاية تغيب العدالة وبأحداث غريبة ولا تصدق. من المتسبب بذلك؟“.

قرارات خيسوس مانزانو تثير جدلًا تحكيميًا في مباراة الاتحاد والنصر (فيديو) https://t.co/XhZoFL2PdV pic.twitter.com/fvnMWtJxEr — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 11, 2022

وداس أنسيلمو لاعب النصر قدم ”حمد الله“ ليحتسب الحكم الإسباني ركلة جزاء للاتحاد سجل منها رومارينيو الهدف الأول لأصحاب الأرض، لكن فهد المرداسي الخبير التحكيمي في قنوات SSC قال إن هذا القرار غير صحيح، لأن ”قدم حمد الله كانت أعلى من قدم أنسيلمو، وبالتالي الاحتكاك جاء طبيعيًا، ولا توجد مخالفة، وكان يجب استمرار اللعب“.

كما أشار المرداسي إلى ضرورة إشهار ”بطاقة صفراء“ لفهد المولد مهاجم الاتحاد عندما مدَّ قدمه نحو رأس وليد عبدالله حارس وقائد النصر في الدقيقة 48، وهذا لم يحدث رغم وجود تهور في اللعبة من المولد، على حد قول الخبير التحكيمي لشركة الرياضة السعودية.

عمر الجدعاني لاعب الاتحاد يسخر من تاليسكا في مباراة الاتحاد والنصر (صورة) https://t.co/1szGqUokkg pic.twitter.com/eAoo0fm8mN — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 11, 2022

ونفى المرداسي تمامًا صحة قرار طرد أندرسون تاليسكا مهاجم النصر ببطاقة حمراء مباشرة إثر التحام مع مواطنه البرازيلي برونو هنريكي في الدقيقة 59، حيث قال: ”إن ارتطام يد تاليسكا بصدر هنريكي لا يرتقي إلى السلوك المشين نهائيًا والذي يستوجب بطاقة حمراء مباشرة، لكن كان يمكن أن يحصل على إنذار، والحكم كان ينبغي أن يعود إلى تقنية الفيديو في قرار مهم كهذا“.

وقال محللو الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي إن الحكم الإسباني البالغ من العمر 38 عامًا لم يرجع إلى تقنية الفيديو طوال المباراة رغم القرارات المهمة التي اتخذها والتي كان أبرزها احتساب ركلة جزاء للاتحاد، وطرد تاليسكا مهاجم النصر.

وأنهى فوز العميد سلسلة النصر من الأهداف في مرمى الاتحاد، والتي استمرت على مدار آخر 18 مباراة جمعت بين الفريقين، وشملت 35 هدفًا.