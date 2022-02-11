قرارات خيسوس مانزانو تثير جدلًا تحكيميًا في مباراة الاتحاد والنصر (فيديو)

أثار الحكم الإسباني خيسوس مانزانو الذي أدار مباراة الاتحاد والنصر الكثير من الجدل بقراراته التي يراها البعض غير صحيحة، ومنها احتساب ركلة جزاء للعميد بعد 5 دقائق من بداية المباراة التي أقيمت في جدة.

وسجل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله هدفًا، وتسبب في اثنين آخرين في شباك فريقه السابق النصر ليقود الاتحاد المتصدر إلى فوز ثمين، وقطع خطوة مهمة نحو استعادة لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ 2009.

الخبير التحكيمي فهد المرداسي:

الدقيقة 5 ركلة جزاء غير صحيحة لـ #الاتحاد

الدقيقة 48 المفترض انذار لاعب #الاتحاد

الدقيقة 59 بطاقة حمراء غير صحيحة للاعب #النصر#الاتحاد_النصر#قنوات_SSC pic.twitter.com/1ENXcVKgy4 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2022

وحقق الاتحاد فوزه العاشر على التوالي لأول مرة في موسم واحد بالدوري، وكرر انتصاره على غريمه، بعد الفوز 3/1 في سبتمبر/ أيلول الماضي، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة من 19 مباراة بفارق 7 نقاط عن الشباب أقرب منافسيه والذي لعب مباراة أكثر، بينم ظل النصر في المركز الثالث بفارق 9 نقاط عن القمة.

وداس أنسيلمو لاعب النصر قدم ”حمدالله“ ليحتسب الحكم الإسباني ركلة جزاء للاتحاد سجل منها رومارينيو الهدف الأول لأصحاب الأرض، لكن فهد المرداسي الخبير التحكيمي في قناة SSC قال إن هذا القرار غير صحيح، لأن “ قدم حمدالله كانت أعلى من قدم أنسيلمو، وبالتالي الاحتكاك جاء طبيعيًا، ولا توجد مخالفة، وكان يجب استمرار اللعب“.

كما أشار المرداسي إلى ضرورة إشهار بطاقة صفراء لفهد المولد مهاجم الاتحاد عندما مدَّ قدمه نحو رأس وليد عبدالله حارس وقائد النصر في الدقيقة 48، وهذا لم يحدث رغم وجود تهور في اللعبة من المولد، بحسب قول الخبير التحكيمي لشركة الرياضة السعودية.

ونفى المرداسي تمامًا صحة قرار طرد أندرسون تاليسكا مهاجم النصر ببطاقة حمراء مباشرة إثر التحام مع مواطنه البرازيلي برونو هنريكي في الدقيقة 59، حيث قال: ”إن ارتطام يد تاليسكا في صدر هنريكي لا يرتقي إلى السلوك المشين نهائيًا والذي يستوجب بطاقة حمراء مباشرة، لكن كان يمكن أن يحصل على إنذار، والحكم كان ينبغي أن يعود إلى تقنية الفيديو في قرار مهم كهذا“.

وشهدت مباراة القمة أيضًا دخول البرازيلي رومارينيو التاريخ، وانضم لقائمة أسرع 5 لاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ مباراة الفريقين، حيث احتاج مهاجم الاتحاد إلى 5 دقائق و29 ثانية فقط، ليضع فريقه في المقدمة بهدف من ركلة جزاء على يسار وليد عبدالله.

وواصل الاتحاد سلسلة عدم الخسارة أمام النصر في مختلف المسابقات، إذ يعود آخر فوز للنصر على الاتحاد في مختلف المسابقات إلى، ديسمبر 2018، عندما فاز 2/1 في الدوري السعودي بهدفي عبدالرزاق حمدالله، ومنذ ذلك الحين تفوق الاتحاد على النصر في 5 مواجهات، وتعادلا في 3 مناسبات، وكلها بنتيجة 1/1.