شاهد هدف عبدالرزاق حمدالله في شباك النصر وطريقة الاحتفال (فيديو)

نجح المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم نادي الاتحاد في تسجيل أحد أهداف فريقه أمام ناديه السابق النصر، في مباراة القمة التي تجمع الفريقين في الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين.

ووقع حمدالله الهدف الثالث للاتحاد على النصر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ليحتفل مع زملائه، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وهذه أول مواجهة بين حمدالله وناديه السابق النصر، بعد أن قرر العالمي فسخ عقد اللاعب في نوفمبر الماضي، قبل أن ينضم في ديسمبر لنادي الاتحاد في صفقة انتقال حر.

وفي أول مواجهة لحمدالله أمام النصر تسبب النجم المغربي في ركلة جزاء جاء منها الهدف الأول للاتحاد، وقعها البرازيلي رومارينيو، كما صنع الهدف الثاني الذي سجله عبدالعزيز علي البيشي، وسجل حمدالله الهدف الثالث.

وقبل أيام من هذه المواجهة ازداد التوتر والإثارة بين الطرفين، بعدما قرر حمدالله تقديم شكوى في لجنة الانضباط بعد تصريحات البرازيلي آندرسون تاليسكا مهاجم النصر ضد حمدالله، قبل أن يقرر تصعيد الشكوى للجهات الرسمية، والشرطة.

✅ تسبب بركلة الجزاء

🅰️ صنع الثاني

⚽️ سجل الثالث 👀 أوصف "حمدالله" بأول حرف من اسمك؟ 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/oecgxVLHki — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 11, 2022

رحيل حمدالله

وكانت مصادر إعلامية قد كشفت عن رحيل المغربي حمدالله عن الاتحاد بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

وأعلن الإعلامي الرياضي خالد البدر، في تصريحات تلفزيونية، قائلا: ”معلوماتي صحيحة 100%، وأتحدى الجميع.. حمد الله لن يكمل عقده مع قلعة العميد“.

ولعب عبدالرزاق حمد الله 3 مباريات رسمية مع نادي الاتحاد، منذ الانضمام إليه في يناير الماضي، سجل خلالها ثلاثة أهداف، قبل مواجهة النصر في قمة الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين.

وذكر الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل سابقا عن انتقال حمدالله إلى الدوري الإماراتي، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 44 نقطة، وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي.

ويسعى الاتحاد لمواصلة سلسلة عدم الخسارة أمام النصر في مختلف المسابقات، إذ يعود آخر فوز للنصر على الاتحاد في مختلف المسابقات إلى ديسمبر 2018، عندما فاز 2/1 في الدوري السعودي بهدفي عبدالرزاق حمدالله.

ومنذ ذلك الحين، تفوق الاتحاد على النصر في 4 مواجهات، وتعادلا في 3 مناسبات، وكلها بنتيجة 1/1.