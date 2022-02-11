لقطة طرد تاليسكا خلال مباراة الاتحاد والنصر (فيديو)

شهدت مباراة الاتحاد وضيفه النصر في قمة مباريات الجولة الـ20 من الدوري السعودي طرد المهاجم البرازيلي ”أندرسون تاليسكا“ لاعب النصر.

وحدث التحام بين برونو هنريكي، وأندرسون تاليسكا، حيث دفع تاليسكا هنريكي ليشهر حكم المباراة ”البطاقة الحمراء“ مباشرة وقد كان قريبًا من الحادثة، في الدقيقة 59.

وبدت الصدمة والحسرة واضحتين على تاليسكا الذي كان ضربة للنصر المتأخر في النتيجة، حيث ترك البرازيلي فريقه بـ10 لاعبين.

وتشير النتيجة إلى تقدم الاتحاد 3/0 سجلهما ”رومارينيو ريكاردو دا سيلفا“ من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة، وعبدالعزيز علي البيشي في الدقيقة 31 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ووقّع المهاجم المغربي ”حمدالله“ الهدف الثالث للاتحاد بعدما سدد وسط يسار المرمى في الدقيقة 68.

وهذه أول مواجهة بين ”حمدالله“ مهاجم الاتحاد أمام ناديه السابق النصر، بعد أن قرر العالمي فسخ عقد اللاعب، في نوفمبر الماضي، قبل أن ينضم إلى الاتحاد في صفقة انتقال حر في ديسمبر، وسط خلافات شديدة بين اللاعب والنصر.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك العميد 44 نقطة من 18 مباراة، ويسعى إلى التتويج بلقب الدوري السعودي، علمًا بأن آخر تتويج له في المسابقة كان في موسم 2008/2009.

في المقابل، يحتل النصر المركز الثالث وحصد العالمي 38 نقطة من 19 مباراة.

ونجح ”حمد الله“ بنيل جائزة هداف الدوري السعودي موسمين متتاليين (2018/2019 و2019/2020)، وشهد موسمه الأول تحطيمه الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في موسم واحد، الذي ظل صامدًا لمدة عقدين، وذلك بتسجيله 35 هدفًا.

وسجل ”حمدالله“ رقمًا قياسيًا فريدًا في كأس خادم الحرمين الشريفين، بتسجيله 11 هدفًا، موسم 2018/2019.

وبلغ إجمالي الأهداف التي سجلها ”حمدالله“ بقميص النصر 112 هدفًا، خلال 106 مباريات.

✅ تسبب بركلة الجزاء

🅰️ صنع الثاني

⚽️ سجل الثالث 👀 أوصف "حمدالله" بأول حرف من اسمك؟ 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/oecgxVLHki — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 11, 2022

وعلى مستوى الدوري السعودي، لم يسبق للاتحاد الفوز على النصر على ملعب الجوهرة المشعة، إذ التقيا عليه 6 مرات، وحقق النصر الفوز 5 مواجهات متتالية، مقابل تعادل وحيد في آخر مباراة على هذا الملعب، قبل عام ونصف العام تقريبًا.

والتقى الفريقان مرتين على ملعب الجوهرة، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، فاز النصر في نصف نهائي نسخة 2016، بينما فاز الاتحاد في نصف نهائي نسخة 2019.

وسجل لاعبو النصر 20 هدفًا في المباريات الـ8، مقابل 9 أهداف للاتحاد.