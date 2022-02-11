ترتيب الدوري السعودي: الاتحاد يُسقط نادي النصر ويبتعد في جدول الترتيب (فيديو)

حقق نادي الاتحاد فوزًا مهمًا وثمينًا بنتيجة 3/0 على ضيفه النصر، في قمة مباريات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الجمعة.

وخطا الاتحاد خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري السعودي الغائب عن الفريق منذ سنوات طويلة بعدما تفوق 3/0 على مطارده النصر على استاد (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة.

ووقَّع المهاجم البرازيلي ”رومارينيو ريكاردو دا سيلفا“ الهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة، سددها على يسار وليد عبدالله حارس النصر، وجاء احتساب ركلة الجزاء بعد تدخل من أنسيلمو دي مورايس على عبدالرزاق حمدالله.

ونجح النصر بتعزيز تقدمه بعدما سجل له عبدالعزيز علي البيشي الهدف الثاني بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 30، مستغلًا كرة عرضية من عبدالرزاق حمدالله.

ووقَّع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله ثالث أهداف النصر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 68.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 47 نقطة من 19 مباراة، في صدارة ترتيب الدوري السعودي، وحقق العميد الفوز الخامس عشر، في حين تعادل مرتين وخسر مرتين.

هدددددف!⚽️

د31' بتسديدة رائعة عبدالعزيز البيشي يضيف هدف #الاتحاد الثاني

الاتحاد 2 × 0 النصر#الاتحاد_النصر#قنوات_SSC pic.twitter.com/Ma8WVBsawB — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2022

ويتقدم الاتحاد بـ7 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني والذي لعب 20 مباراة، في حين جمدت الخسارة رصيد النصر عند 38 نقطة من 20 مباراة في المركز الثالث.

وخسر النصر للمرة السادسة، في حين تعادل مرتين، وحقق الفوز 12 مرة، علمًا بأنه خسر 1/3 أمام الاتحاد في الدور الأول.

ويحلم الاتحاد بمواصلة سلسلة الانتصارات في الدوري السعودي، والتتويج باللقب الذي أحرزه المرة الأخيرة، موسم 2008/2009، أما النصر فنال لقب الدوري السعودي آخر مرة، موسم 2018/2019.

وواصل الاتحاد سلسلة عدم الخسارة أمام النصر في مختلف المسابقات، إذ يعود آخر فوز للنصر على الاتحاد في مختلف المسابقات إلى، ديسمبر 2018، عندما فاز 2/1 في الدوري السعودي بهدفي عبدالرزاق حمدالله.

ومنذ ذلك الحين تفوق الاتحاد على النصر في 5 مواجهات، وتعادلا في 3 مناسبات، وكلها بنتيجة 1/1.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مع التعاون في الدوري السعودي، قبل أن يتواجها مجددًا في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ثم يلعب الاتحاد مع الأهلي في الدوري السعودي.

أما النصر فمن المقرر أن يواجه الباطن في الدوري السعودي، قبل أن يصطدم بمنافسه التقليدي الهلال في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.



الأهلي يهزم الفتح

وكان الأهلي قد تغلب 1/0 على الفتح، سجله البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة 85.

ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى 24 نقطة من 20 مباراة في المركز التاسع، في المقابل جمّدت الخسارة رصيد الفتح عند 18 نقطة من 19 مباراة في المركز الرابع عشر.