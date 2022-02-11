الوليد بن طلال: سنجعل الهلال الأول عالميًا

علق الأمير السعودي الوليد بن طلال على مشاركة نادي الهلال في كأس العالم للأندية، التي تقام في الإمارات، وتنتهي غدا السبت بإقامة مباراتي النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث.

وكتب الوليد بن طلال عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”فهد ”الهلال“ في جميع الأحوال: الهلال السعودي العالمي البطل منتصر، سواء كان الأول، الثاني، الثالث، الرابع

فهد "الهلال" في جميع الأحوال: الهــــــلال 💙

السعودي 🇸🇦

العالمي 🗺️

البطل 🏆 منتصر سواء كان: 🥇الأول

🥈الثاني

🥉الثالث 🏅الرابع "تكملة الرسالة بالصورة المرفقة" "أبدع وخسر" إشادة عالمية بأداء الهلال رغم فوز تشيلسي "غير المُقنع"! 💙🇸🇦"

https://t.co/ze2gXkPvat pic.twitter.com/BGhj80PxJT — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) February 11, 2022

وأضاف الوليد بن طلال: ”هذه بطولة عالمية، ليست إقليمية وليست قارية، تمت إعادة تأسيس فريق سعودي، اسمه الهلال، لا يستهان به أبدا حسب شهادة الصحافة الغربية والعالمية“.

وتابع: ”أساسا الهدف الوحيد في مرمى الهلال خلال مباراة تشيلسي ما كان هدف حر، جاء بسبب خطأ دفاعي“.

وأتم: ”مع ذلك الوليد يحترم أي نتيجة بروح رياضية عالية دائما وأبدا، لدرجة أن الوليد جهز فور انتهاء مباراة تشيلسي تغريدتين: واحدة في حالة فوز الهلال بإذن الله تعالى، والأخرى في حالة عدم تحقيق الفوز على الأهلي المصري“.

وكتب الوليد بن طلال في تغريدة حال فوز الهلال: ”إلى فهد بخصوص الهلال: نادي الهلال في كأس العالم كان رابع أفضل ناد في العالم، وسنعمل معا ليصبح أفضل ناد في العالم“.

أما تغريدة الوليد بن طلال في حال عدم فوز الهلال فكتب: ”إلى فهد بخصوص الهلال: نادي الهلال في كأس العالم كان رابع أفضل ناد في العالم، وما زال رابع أفضل ناد في العالم، سنسعى أن يكون أفضل ناد في العالم وبعون الله سنجعل نادي الهلال الأول عالميا“.

وواصل: ”الجبل لا يهزه ريح وحتى لو كانت ريح خسارة بشرف، إذ في آخر كأس للعالم تم تحقيق المركز الرابع في العالم، ويوم السبت أسوأ احتمال هو تثبيت المركز الرابع مرة أخرى للهلال السعودي، وطبعا أفضل احتمال هو تحقيق المركز الثالث بإذن الله“.

وختم: بخلاصة: الهلال السعودي منتصر في جميع الأحوال، إذ من لا يتمنى بأن يكون ثالث أو حتى رابع العالم، شكرا فهد بن نافل على حسب إدارة الهلال“.

وافتتح الهلال مشواره في كأس العالم للأندية بالفوز 6/1 على الجزيرة الإماراتي، قبل أن يخسر 0/1 أمام تشيلسي في نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلعب الهلال مع الأهلي المصري غدا السبت، في مباراة تحديد المركز الثالث.