بيان من مركز التحكيم الرياضي السعودي حول حضور الجماهير في مباراة الاتحاد والنصر

نفى مركز التحكيم الرياضي السعودي ما تردد عن تعليق قرار منع الحضور الجماهيري في مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي التي من المقرر أن تقام في وقت لاحق اليوم الجمعة.

ويوم أمس الخميس ذكر برنامج ”أكشن مع وليد“، أن مركز التحكيم علق قرار منع حضور جماهير نادي الاتحاد في مباراة القمة أمام النصر.

من جهته، علق مسلي آل معمر على الخبر وكتب عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”لمن يسأل: لم يصل إلينا أي شيء.. كذلك الاتحاد السعودي كما أفادونا.. ولا أتوقع أن ترتكب جهة التقاضي النهائية (مركز التحكيم) خطأ فادحا كهذا.. خاصة أن رئيس المركز أستاذ جامعي معروف في القانون“.

وتترقب الجماهير أول مواجهة بين النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد أمام ناديه السابق النصر، بعد أن قرر العالمي فسخ عقد اللاعب، قبل أن ينضم إلى الاتحاد في صفقة انتقال حر، وسط خلافات شديدة بين اللاعب والنصر.

وكان آخر هذه الخلافات تقدم حمدالله بشكوى للجنة الانضباط ضد زميله السابق آندرسون تاليسكا مهاجم نادي النصر.

تقرير: إدارة أنمار الحائلي تدرس تقديم استقالتها قبل قمة الاتحاد والنصر https://t.co/yYVlTPyCvy pic.twitter.com/DMglaNsDGp — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 11, 2022

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك العميد 44 نقطة من 18 مباراة، ويسعى للتتويج بلقب الدوري السعودي، علما أن آخر تتويج له في المسابقة كان في موسم 2008/2009.

في المقابل، يحتل النصر المركز الثالث وحصد العالمي 38 نقطة من 19 مباراة.

ونجح حمد الله في جائزة هداف الدوري السعودي موسمين متتاليين (2018/2019 و2019/2020)، وقد شهد موسمه الأول تحطيمه الرقم القياسي، كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في موسم واحد، الذي ظل صامدا لمدة عقدين، وذلك بتسجيله 35 هدفا.

وتمكن حمدالله من تسجيل رقم قياسي فريد في كأس خادم الحرمين الشريفين، بتسجيله 11 هدفا، موسم 2018/2019.

وبلغ إجمالي الأهداف التي سجلها حمد الله بقميص النصر 112 هدفا، خلال 106 مباريات.

وعلى مستوى الدوري السعودي، لم يسبق للاتحاد الفوز على النصر على ملعب الجوهرة المشعة، إذ التقيا عليه 6 مرات، حقق النصر الفوز 5 مواجهات متتالية، مقابل تعادل وحيد في آخر مباراة على هذا الملعب، قبل عام ونصف العام تقريبا.

والتقى الفريقان مرتين على ملعب الجوهرة، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، فاز النصر في نصف نهائي نسخة 2016، بينما فاز الاتحاد في نصف نهائي نسخة 2019.

وسجل لاعبو النصر 20 هدفا في المباريات الـ8، مقابل 9 أهداف للاتحاد.