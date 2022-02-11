تقرير: إدارة أنمار الحائلي تدرس تقديم استقالتها قبل قمة الاتحاد والنصر

كشفت مصادر صحفية أن رئيس نادي ‎الاتحاد السعودي أنمار الحائلي سيدعو أعضاء مجلس الإدارة لاجتماع عاجل قبل مباراته اليوم مع النصر، لتقديم استقالة جماعية.

وأفادت صحيفة ”الجزيرة“ نقلا عن مصادر بأن إدارة ‎الاتحاد تدرس تقديم استقالتها من رئاسة النادي الجداوي.

ولم توضح الصحيفة الأسباب التي دفعت مجلس أنمار الحائلي لتقديم استقالته، حتى الآن.

تولى أنمار الحائلب إدارة نادي الاتحاد في يونيو 2019 رئيسا للنادي لمدة أربع سنوات قادمة، وحتى عام 2023.

ونجح الحائلي في تسديد ديون الاتحاد، والحصول على ”الشهادة المالية“؛ لتسجيل الصفقات الجديدة واستطاع التعاقد في الميركاتو الشتوي مع المغربي عبدالرزاق حمد الله، هداف النصر بالإضافة إلى الثنائي مدالله العليان من الهلال وأحمد شراحيلي، من الشباب.

ويعتبر أنمار الحائلي الرئيس رقم 44 في تاريخ النادي، وكان علي سلطان أول رئيس في تاريخ العميد والذي بدأ مشواره في النادي 1927، وكان أخرهم لؤي هشام ناظر.

والاتحاد يتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي، برصيد 44 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر ”الثالث“، مع مباراة مؤجلة للعميد، أمام الهلال.