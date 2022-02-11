أزمات تزيد مباراة الاتحاد والنصر إثارة

تدور المواجهة المشتعلة بين الاتحاد والنصر مساء اليوم الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة وسط أجواء مثيرة وحافلة بالندية وأزمات بالجملة تزيد اشتعال هذه المباراة المهمة ضمن منافسات الجولة 20 للدوري السعودي.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز الأزمات التي تزيد مواجهة الاتحاد والنصر اشتعالاً بجانب بعض التفاصيل الخاصة بالمباراة.

الموعد والقنوات الناقلة

وتقام هذه المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في الساعة الثامنة و20 دقيقة مساء اليوم الجمعة بتوقيت السعودية.

وتذاع هذه المباراة عبر قناة SSC1 بصوت المعلق سمير المعيرفي.

أنباء عن تعليق قرار منع الحضور الجماهيري في مباراة الاتحاد والنصر https://t.co/KXOuIp2DAT pic.twitter.com/6qg63swFSU — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 10, 2022

رواسب الميركاتو

لن تكون مواجهة الاتحاد والنصر مجرد مباراة بين الفريقين الكبيرين اللذين يتنافسان على التتويج فالصراع بين إداراتي الناديين تشعل أجواء هذه المواجهة.

واقتنص النصر خدمات الكاميروني الدولي فينسنت أبوبكر من أنياب الاتحاد قبل بداية الموسم كما أن صراعا آخر دار بين الناديين حول التعاقد مع اللاعب البرازيلي أنسيلمو نجم خط وسط فريق الوحدة ولكن النصر حسم أيضاً الصفقة.

ورد الاتحاد بالتعاقد مع المغربي عبد الرزاق حمد الله هداف النصر بعد فسخ عقده مع ناديه.

صراع المنافسة

يزيد اشتعال هذه المواجهة أيضاً الصراع المثير في المنافسة هذا الموسم على لقب الدوري السعودي.

ويتصدر الاتحاد جدول الترتيب برصيد 44 نقطة من 18 مباراة بينما حصد النصر 38 نقطة من 19 مباراة.

ويرى عادل عبد الرحمن مدرب الوحدة السعودي الأسبق في حديثه لـ“إرم نيوز“ أن صراع المنافسة بين الفريقين سيكون قوياً خاصة أن الهلال سيعود بقوة لدائرة المنافسة ولديه آمال عريضة في الحفاظ على اللقب.

وأوضح أن مواجهة الجوهرة المشعة ستحدد كثيراً من ملامح المنافسة بين الفريقين خاصة أن النصر لديه دوافع للمنافسة وأيضاً الاتحاد الباحث عن اللقب مؤكداً أنه رغم عدم حسم هذه المواجهة للصراع إلا أنها مؤثرة للفريقين.

أزمة تاليسكا وحمد الله

زاد من اشتعال أجواء مواجهة الاتحاد والنصر أزمة التصريحات التي خرج بها اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم النصر ضد زميله السابق المغربي عبد الرزاق حمد الله نجم الاتحاد الحالي.

وقال تاليسكا في تصريحات تليفزيونية إن حمد الله خلق أجواء مشحونة داخل الفريق عندما كان لاعباً في النصر مؤكداً أن زملاءه تجنبوا التعامل معه بسبب كثرة مشاكله قبل الرحيل للاتحاد.

وأضاف: “ بسبب هذه المشاكل فكرت في الرحيل ومغادرة أسوار النصر بعد 3 شهور فقط، علاقتنا لم تكن جيدة لدرجة أنه لم يحتفل معي بأول هدف لي مع الفريق“.

ورفض حمد الله إبداء أي تعليق على تصريحات تاليسكا وقرر التقدم بشكوى رسمية لدى لجنة الانضباط بتهمة الإساءة له وهو ما يهدد نجم النصر بغرامة مالية قد تصل إلى 300 ألف ريال بجانب احتمالات الإيقاف.

غياب النصر

لم يعرف النصر طعم الفوز على الاتحاد في آخر 7 مواجهات جمعت الفريقين وهو ما يزيد من سخونة هذه المواجهة.

لم يفز النصر على الاتحاد منذ يوم 21 ديسمبر 2018 في الدوري السعودي بنتيجة 2-1.

وعلى مدار آخر 7 لقاءات لم يعرف النصر طعم الفوز بينما كان اللقاء الأخير بين الفريقين لصالح الاتحاد بنتيجة 3-1 في عقر دار النصر.

وأكد عمرو أنور مدرب الاتحاد السعودي الأسبق لـ“إرم نيوز“ أن التفوق النفسي للاتحاد في اللقاءات الأخيرة ضد النصر سيكون ورقة مهمة في حسابات الفريقين.

وأوضح أن كلا الفريقين تحت الضغط ولكن الاتحاد بتفوقه مؤخراً على النصر يبقى صاحب الحظوظ الأوفر لتحقيق الفوز على ملعبه.