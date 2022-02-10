أنباء عن تعليق قرار منع الحضور الجماهيري في مباراة الاتحاد والنصر.. ومسلي آل معمر يرد

أصدر مركز التحكيم قرارا بتعليق منع حضور جماهير نادي الاتحاد في مباراة الكلاسيكو أمام النصر، التي من المقرر أن تقام غدا الجمعة في قمة مباريات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب برنامج ”أكشن مع وليد“، فإن مركز التحكيم علق قرار منع حضور جماهير نادي الاتحاد في مباراة القمة أمام النصر، وأن نادي الاتحاد سيطرح التذاكر بعد قليل“.

عاجل | مركز التحكيم يعلق قرار منع حضور جماهير نادي #الاتحاد في مباراة الكلاسيكو أمام #النصر ونادي الاتحاد سيطرح التذاكر بعد قليل #الاتحاد_النصر#اكشن_مع_وليد #MBCAction pic.twitter.com/uLW34cVef7 — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 10, 2022

من جهته، علق مسلي آل معمر على الخبر وكتب عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”لمن يسأل: لم يصل إلينا أي شيء.. كذلك الاتحاد السعودي كما أفادونا.. ولا أتوقع أن ترتكب جهة التقاضي النهائية (مركز التحكيم) خطأ فادحا كهذا.. خصوصا أن رئيس المركز أستاذ جامعي معروف في القانون“.

وتترقب الجماهير أول مواجهة بين النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد أمام ناديه السابق النصر، بعد أن قرر العالمي فسخ عقد اللاعب، قبل أن ينضم إلى الاتحاد في صفقة انتقال حر، وسط خلافات شديدة بين اللاعب والنصر.

مسلي آل معمر رئيس نادي النصر يرد سريعًا على أنباء تعليق قرار حرمان الاتحاد من جماهيره أمام النصر#الاتحاد_النصر #النصر_الاتحاد pic.twitter.com/TMvc1iGmdn — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 10, 2022

وكان آخر هذه الخلافات تقدم حمدالله بشكوى للجنة الانضباط ضد زميله السابق آندرسون تاليسكا مهاجم نادي النصر.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك العميد 44 نقطة من 18 مباراة، ويسعى للتتويج بلقب الدوري السعودي، علما أن آخر تتويج له في المسابقة كان في موسم 2008/2009.

في المقابل، يحتل النصر المركز الثالث وحصد العالمي 38 نقطة من 19 مباراة.

ونجح حمد الله في جائزة هداف الدوري السعودي موسمين متتاليين (2018/2019 و2019/2020)، وقد شهد موسمه الأول تحطيمه الرقم القياسي، كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في موسم واحد، الذي ظل صامدا لمدة عقدين، وذلك بتسجيله 35 هدفا.

وتمكن حمدالله من تسجيل رقم قياسي فريد في كأس خادم الحرمين الشريفين، بتسجيله 11 هدفا، موسم 2018/2019.

حرب حمدالله ضد تاليسكا والغامدي تشعل مباراة الاتحاد والنصر (فيديو غرافيك) https://t.co/d9bfv5LmmU pic.twitter.com/XiRZVpOQ8o — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 10, 2022

وبلغ إجمالي الأهداف التي سجلها حمد الله بقميص النصر 112 هدفا، خلال 106 مباريات.

وعلى مستوى الدوري السعودي، لم يسبق للاتحاد الفوز على النصر عى ملعب الجوهرة المشعة، إذ التقيا عليه 6 مرات، حقق النصر الفوز 5 مواجهات متتالية، مقابل تعادل وحيد في آخر مباراة على هذا الملعب، قبل عام ونصف العام تقريبا.

والتقى الفريقان مرتين على ملعب الجوهرة، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، فاز النصر في نصف نهائي نسخة 2016، بينما فاز الاتحاد في نصف نهائي نسخة 2019.

وسجل لاعبو النصر 20 هدفا في المباريات الـ8، مقابل 9 أهداف للاتحاد.