سلمان الفرج جاهز لمباراة الهلال ضد الأهلي في كأس العالم للأندية

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس، جاهزية لاعب الوسط سلمان الفرج لمواجهة الأهلي المصري، في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يلعب الهلال والأهلي يوم السبت في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية بعد خسارة الزعيم 0/1 أمام تشيلسي الإنجليزي، والأهلي 0/2 أمام بالميراس البرازيلي.

وقال الهلال في بيان عبر موقع ”تويتر“ إن سلمان الفرج شارك في التدريبات الجماعية بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.

وكان سلمان الفرج البالغ من العمر 32 عاما قد غاب عن مواجهتي الهلال أمام الجزيرة الإماراتي وتشيلسي الإنجليزي في كأس العالم للأندية، علما أنه أُعلن عن إصابة الفرج يوم 18 يناير حيث غاب عن مواجهتي المنتخب السعودي أمام عمان واليابان في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ولم يسبق أن تواجه الهلال والأهلي في بطولة رسمية من قبل، علما أن الأهلي أكثر ناد حقق لقب دوري أبطال أفريقيا (10 مرات)، مقابل 4 ألقاب للهلال في دوري أبطال آسيا وهو رقم قياسي أيضا.

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وكانت جميع المواجهات السابقة بين الهلال والأهلي بصبغة ودية، وقد تواجها في 6 مباريات، فاز الأهلي مرتين مقابل فوز وحيد للهلال، في حين تعادلا في 3 مواجهات.

وكانت المواجهة الأولى بين الهلال والأهلي، في تصفيات البطولة العربية للأندية أبطال الكأس عام 1989، وتعادلا 1/1، أما المباراة الثانية فكانت في بطولة النخبة العربية عام 1995 وانتهت بفوز الأهلي 1/0.

وجاءت ثالث مواجهات الهلال والأهلي في بطولة العرب لأبطال الدوري، عام 1996 في دور نصف النهائي، وفاز الأهلي 2/1 بهدف ذهبي خلال الوقت الإضافي.

وكان الفوز الأول والوحيد للهلال على الأهلي في بطولة الصداقة الدولية، عام 1998، بنتيجة 1/0 في النهائي.

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والتقى الفريقان وديًا عام 2013، وانتهت المواجهة بالتعادل 1/1، أما آخر مواجهة بين الفريقين فكانت في دور المجموعات في البطولة العربية عام 2004، وتعادلا 0/1.

يشار إلى أن هذه المرة الثانية على التوالي للهلال بطل آسيا التي يلعب فيها على الميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية، بعد أن خسر في نسخة 2019 أمام مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح (4-3)، بعد نهاية المباراة بالتعادل 2/2.

أما الأهلي فقد سبق أن فاز بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية مرتين، عامي 2006، 2021.