رياضة

ترتيب الدوري السعودي: الشباب يهزم ضمك ويخطف المركز الثاني من النصر مؤقتًا (فيديو)
تاريخ النشر: 10 فبراير 2022 17:32 GMT
تاريخ التحديث: 10 فبراير 2022 19:00 GMT

ترتيب الدوري السعودي: الشباب يهزم ضمك ويخطف المركز الثاني من النصر مؤقتًا (فيديو)

خطف نادي الشباب المركز الثاني من منافسه النصر (مؤقتًا)، بعد فوزه الصعب بنتيجة 2/1 على ضمك، اليوم الخميس، في افتتاح مباريات الجولة الـ20 من الدوري السعودي

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خطف نادي الشباب المركز الثاني من منافسه النصر (مؤقتًا)، بعد فوزه الصعب بنتيجة 2/1 على ضمك، اليوم الخميس، في افتتاح مباريات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين.

ووقع الأرجنتيني لوسيانو فيتو الهدف الأول لنادي الشباب، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، حيث احتسبها الحكم بعد الاستعانة بتقنية الفيديو في الدقيقة 18.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لضمك سجل منها الأرجنتيني إيميليو زيلايا هدف التعادل للفريق في الدقيقة 45، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.

ونجح البرازيلي كارلوس جونيور بتوقيع الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 55، بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة من لوسيانو فيتو.

ورفع الفوز رصيد الشباب إلى 40 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني، متأخرًا بـ4 نقاط عن الاتحاد المتصدر، الذي لعب 18 مباراة، مقابل 20 مباراة لعبها الشباب. ويتقدم الشباب بنقطتين عن النصر الثالث الذي لعب 19 مباراة.

وحقق الشباب الفوز الـ11، في حين تعادل 7 مرات، وخسر مرتين، في المقابل جمدت الخسارة رصيد ضمك عند 30 نقطة من 20 مباراة في المركز الخامس، وخسر للمرة السادسة، وتعادل 6 مرات، في حين فاز 8 مرات.

ومن المقرر أن يلعب الشباب مع الهلال، يوم الخميس المقبل، في الجولة الـ21، ثم يلعب الشباب مع الأهلي في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي وقت لاحق يلعب الفيصلي مع الفيحاء ضمن الجولة الـ20، وتستكمل بقية مباريات الجولة ذاتها، غدًا الجمعة، حيث يلعب أبها مع الحزم، والفتح مع الأهلي.

لكن أبرز مباريات الجولة الـ20 ستجمع الاتحاد المتصدر مع النصر، غدًا الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

وستكون هذه المباراة أول مواجهة بين المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم الاتحاد أمام ناديه السابق النصر، حيث قرر العالمي فسخ عقد المهاجم المغربي، في نوفمبر الماضي، قبل أن ينجح الاتحاد في التعاقد معه لمدة موسم ونصف الموسم.

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شكوى حمدالله
وقرر عبدالرزاق حمدالله تصعيد شكواه ضد زميله السابق، البرازيلي آندرسون تاليسكا لاعب النصر، وقرر التقدم ببلاغ ضده في الشرطة السعودية.

وكان ”حمدالله“ قد قرر شكوى تاليسكا لدى لجنة الانضباط بسبب تصريحات المهاجم البرازيلي عن حمدالله.

وقال حساب برنامج ”أكشن مع وليد“ عبر موقع ”تويتر“، إن عبدالرزاق حمدالله تقدم بشكوى رسمية للجنة الانضباط السعودية ضد تاليسكا.

وواصل ”حمدالله“ تصعيد شكواه ضد تاليسكا، حيث كشف الإعلامي هتان النجار القريب من الإدارة الاتحادية، أن ”حمدالله“ قرر تصعيد الشكوى إلى الجهات الرسمية، والشرطة.

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