إعلامي سعودي: عبدالرزاق حمد الله سيرحل عن الاتحاد نهاية الموسم

كشفت مصادر إعلامية عن رحيل المغربي حمدالله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

وأعلن الإعلامي الرياضي خالد البدر في تصريحات تليفزيونية قائلا: ”معلوماتي صحيحة 100%، وأتحدى الجميع.. حمد الله لن يكمل عقده مع قلعة العميد“.

خالد البدر : "حمدالله" لن يكون اتحادياً في الموسم المقبل .

الحصاد الرياضي …@KhaleadBader pic.twitter.com/G8HWrhWYrL — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 9, 2022

وانتقل حمدالله البالغ 31 عاما في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلى صفوف الاتحاد السعودي، حيث وقع عقدا مع العميد يمتد لموسم ونصف الموسم، مقابل 10 ملايين ريال.

وكان النصر قد فسخ عقد حمد الله البالغ 31 عاما بعد 3 سنوات ونصف السنة مع الفريق الأول لكرة القدم؛ بسبب ما اسماه ”سلوكيات مشينة“ قبل أن ينتقل للاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2023.

ولعب عبدالرزاق حمد الله، 3 مباريات رسمية، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، منذ الانضمام إليه في يناير الماضي، سجل خلالها ثلاثة أهداف.

وذكر الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل سابقا عن انتقال حمد الله، إلى الدوري الإماراتي، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ويتصدر نادي الاتحاد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 44 نقطة، وبفارق 6 نقاط كاملة عن النصر ”الوصيف“.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي.

ويشتد الصراع بين عبدالرزاق حمد الله وأندرسون تاليسكا داخل الملعب وخارجه، وتلوح في الأفق قمة مرتقبة، يوم الجمعة، بين الغريمين المتنافسين على صدارة الدوري السعودي.

وما يضيف من إثارة القمة بين العملاقين ليس فقط الصراع داخل الملعب بين حمد الله، هداف النصر السابق المنتقل إلى الاتحاد بعد فسخ عقده مع ناديه، وزميله السابق تاليسكا، بل ذهب الأمر لأبعد من ذلك.

وأجرى تاليسكا مقابلة تلفزيونية منذ أيام، وأطلق تصريحات مثيرة للجدل عن حمد الله، وقال عبر مترجم، إن علاقته كانت متوترة بالمهاجم المغربي واتهمه بافتعال المشاكل في غرفة اللاعبين، كما أكد أنه كان يفكر في الرحيل بعد ثلاثة أشهر من انضمامه بسبب هذا اللاعب.

ولم يرد حمدالله، الفائز مع النصر بلقب هداف الدوري في موسمي 2018-2019 و2019-2020، بشكل علني بعد، بينما ذكرت تقارير محلية أن اللاعب المغربي تقدم بشكوى رسمية للجنة الانضباط السعودية ضد تاليسكا الذي يتصدر حاليا قائمة هدافي الدوري برصيد 14 هدفا.