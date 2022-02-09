فهد بن نافل: طموح الهلال القادم هو الفوز بكأس العالم للأندية (فيديو)

قال فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي إن طموح فريقه تخطى الحدود، وأصبح يرغب في الفوز يوما ما ببطولة كأس العالم للأندية، بعد الأداء الرائع الذي قدمه الفريق أمام تشيلسي في نصف النهائي رغم الخسارة.

وأكد بن نافل، في تصريحات لصحيفة ”الرياضية“ السعودية، أن الهلال كيان عريق ودائما زعيم، وطموحه لا يتوقف، وسيفوز ببطولة العالم للأندية يومًا ما“.

وقال بن نافل: ”سنحقق كأس العالم للأندية يومًا ما، رغم النظام المجحف للبطولة“.

وأضاف: ”تحدثت مع المنظمين للبطولة والفيفا والاتحاد الآسيوي عن ضرورة تغيير النظام غير العادل، وأخبرونا بأنه سوف يتم تغييره“.

وعن مباراة الهلال ضد تشيلسي قال بن نافل: ”اللعب كل يومين أمر مرهق.. الهلال قدم مباراة رائعة أمام تشيلسي، لكن لم يكتب لنا الفوز ولكنني سعيد بما قدمناه“.

وبسؤاله عن مباراة الميدالية البرونزية أمام الأهلي المصري يوم السبت المقبل، قال: ”طموحنا مستمر لتحقيق المركز الثالث ضد الأهلي، وستكون مباراة جميلة تليق بالكرة العربية“.

وتأهل نادي تشيلسي الإنجليزي إلى نهائي كأس العالم للأندية، الأربعاء، عقب تغلبه على الهلال السعودي بهدفٍ دون رد، على استاد ”محمد بن زايد“ بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وسيطر تشيلسي على مجريات المباراة في شوطها الأول، واستطاع الوصول إلى مرمى عبدالله المعيوف مرات عديدة، وسط تراجع الهلال إلى مناطقه الدفاعية، واعتماده على الارتداد ببعض المحاولات التي لم تُشكل أي قلق للحارس كيبا أريزابالاغا.

ومن إحدى هجماته الخطرة نجح بطل أوروبا في أخذ الأسبقية بهدف أحرزه البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 32، بعدما استغل كرة مرتدة من المدافع ياسر الشهراني ووضعها بسهولة داخل مرمى الهلال.

في الشوط الثاني أخذ الهلال يتحسن تدريجيا وبدأ يُهدد مناطق تشيلسي بمحاولات خطيرة، أبرزها انفراد تام للمهاجم موسى ماريغا الذي صوب كرة أمسكها كيبا بسهولة، قبل أن يتألق بتصدٍ صعب لتصويبة قوية من لاعب الوسط محمد كنو.

وساعدت تحركات ماثيوس بيريرا من العمق ومحمد البريك والشهراني من الأطراف في إبقاء الهلال ضاغطا حتى الدقائق الأخيرة، لكن بطل آسيا افتقد للمسة الأخيرة وعجز عن هز الشباك، لينتهي اللقاء بفوز ”البلوز“ وخروج مُشرف ”للزعيم“.

ويواجه تشيلسي في المباراة النهائية، المقرر إجراؤها السبت 12 شباط / فبراير، بالميراس البرازيلي، الذي تأهل إثر فوزه أمس على الأهلي المصري بهدفين نظيفين.