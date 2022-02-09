"العالمي يواصل".. النصر يثير الجدل بتغريدة عقب خسارة الهلال أمام تشيلسي (صورة)

نشر الحساب الرسمي للنصر السعودي على تويتر تغريدة مثيرة للجدل، عقب خسارة غريمه التقليدي الهلال بهدف نظيف أمام تشيلسي، في قبل نهائي كأس العالم للأندية في أبوظبي.

وسجل تشيلسي بطل أوروبا هدفا في الشوط الأول ليفوز 1-صفر بصعوبة على الهلال، ويتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية في أبوظبي.

وضرب تشيلسي موعدا مع بالميراس في نهائي كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل، بينما سيلعب الهلال مع الأهلي المصري بطل أفريقيا على المركز الثالث في اليوم ذاته.

وهز المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الشباك بعد 32 دقيقة من مسافة قريبة عقب خطأ دفاعي من ياسر الشهراني، وكان الهدف كافيا للنادي اللندني للتغلب على منافسه السعودي، وبلوغ المباراة النهائية ضد بالميراس بطل كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية.

وجاءت تغريدة النصر المثيرة للجدل ”العالمي يواصل“، بينما تم شرح تفاصيل تدريب النصر يوم الأربعاء استعدادا لمواجهة الاتحاد متصدر كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في جدة، يوم الجمعة المقبل.

وقالت التغريدة: ”واصل نجومنا اليوم الأربعاء استعداداتهم اليومية لمباراة الفريق القادمة مساء الجمعة في جدة أمام الاتحاد. تمارين لياقية وتدريبات تكتيكية والتسديد من مسافات مختلفة ومناورة على كامل الملعب“.

وشارك النصر في النسخة الأولى فقط من كأس العالم للأندية عام 2000، وحل ثالثا في المجموعة الأولى التي ضمت كورينثيانز البرازيلي وريال مدريد الإسباني، وخسر من الفريقين، لكنه تغلب على الرجاء البيضاوي المغربي بطل أفريقيا.

ومنذ ذلك الحين حمل لقب ”العالمي“، باعتباره أول نادٍ من السعودية يشارك في كأس العالم للأندية، لكنه لم يشارك في البطولة منذ ذلك الحين، مقابل مشاركتين للهلال وواحدة للاتحاد.

ولا شك أن هذه التغريدة وتوقيتها تحديدا سيثير الكثير من الجدل لدى جماهير الهلال، التي قدم فريقها مباراة قوية، وكان قريبا من الفوز أو على الأقل التعادل في الشوط الثاني، إذ كان ”الزعيم“ الطرف الأفضل في هذا الشوط، وحرم الإسباني كيبا أريزابالاغا حارس تشيلسي المالي موسى ماريغا مهاجم الهلال وزميليه محمد كنو وماتيوس بيريرا من التسجيل.